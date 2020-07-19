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محافظات

محافظ بورسعيد يهنئ مدير الأمن الجديد ويشيد بجهود السابق

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:24 ص
محافظ بورسعيد يهنئ
محافظ بورسعيد يهنئ مدير الأمن الجديد ويشيد بجهود الأسبق
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كتب محمد الغزاوى
ترأس اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وفدا من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، إلى مقر مديرية الأمن، لتهنئة اللواء ناصر حريز، حكمدار المحافظة الأسبق، بصدور قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتعيينه مديرا لأمن بورسعيد، خلفًا للواء هشام خطاب الذي تولى منصب مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة، وذلك ضمن حركة تنقلات وزارة الداخلية الأخيرة. 


وتمنى محافظ بورسعيد لمدير الأمن الجديد، خلال لقاءه معه، التوفيق والنجاح في مهمته لاستمرار مسيرة الأمن والأمان التي تشهدها المحافظة بالتزامن مع المشروعات العملاقة التي تشهدها بورسعيد في شتى المجالات، مشيدا بتضحيات وجهود رجال الشرطة على أرض بورسعيد لتأمين وحماية المنشآت الحيوية والعامة والخاصة، وكذلك تأمين الكيانات والمشروعات الصناعية والاقتصادية واللوجستية والسياحية غير المسبوقة على أرضها.

وجه اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر، اليوم السبت، إلى اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد الأسبق، على جهوده خلال فترة توليه مهام منصبه. 



وأشاد المحافظ بجهود مدير الأمن الأسبق ورجاله لتأمين وحماية المنشآت الحيوية والعامة والخاصة، وكذلك تأمين الكيانات والمشروعات الصناعية والاقتصادية واللوجستية والسياحية غير المسبوقة على أرضها، موجها له التهنئة لصدور قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتوليه منصب مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة، وذلك ضمن حركة تنقلات وزارة الداخلية الأخيرة.
محافظ بورسعيد يهنئ مدير الأمن الجديد ويشيد بجهود السابق
محافظ بورسعيد يهنئ مدير الأمن الجديد ويشيد بجهود السابق
محافظ بورسعيد يهنئ مدير الأمن الجديد ويشيد بجهود السابق
محافظ بورسعيد يهنئ مدير الأمن الجديد ويشيد بجهود السابق
محافظ بورسعيد يهنئ مدير الأمن الجديد ويشيد بجهود السابق
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