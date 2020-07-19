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ثقافة

حكايات أبي .. كتاب جديد لـ أحمد اللاوندي عن دار يسطرون

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:03 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يصدر قريبا عن دار يسطرون للنشر والتوزيع،  كتاب جديد بعنوان "حكايات أبي"،  للكاتب أحمد اللاوندي، في 90 صفحة، والغلاف من تصميم الفنان محمد النوبي.

الكتاب يسجل أحداث وروايات وحكايات كان مؤلفه شاهد عيان عليها، وسرد بعض القصص التي قصها والده، إضافة إلى بعض القصص التي قصها أصحابها الحقيقيين أو الذين كانوا قريبين منهم.

وجاء على ظهر الغلاف كلمة للروائي العربي الكبير دكتور أمير تاج السر، يقول فيها: "حكايات أبي للشاعر الرقيق أحمد اللاوندي، ليست مجرد حكايات شخصية، في سيرة الطفل والصبي والرجل، بتلك القرية الطيبة من ريف مصر".

وتابع "تاج": "لكنها سيرة للمكان أيضًا، حيث يمكن أن تستمتع بالدفء القريب، دفء العائلة، والدفء الآخر؛ دفء الأهل والجيران والعابرين ودفء الأرض، إنها قصص الشعراء يهبوننا القصائد الزاخرة بالطرب، ومن حين لآخر يمنحوننا حكايات جديرة أن تقرأ، تمامًا مثل الشعر".

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