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سناء شافع: الوعكة الصحية ليست كورونا وإهمال دفعت ثمنه غاليا

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:11 ص
ثناء شافع
ثناء شافع
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قال الفنان سناء شافع ، إن تعرضه لوعكة صحية، مؤخرًا ناتجة عن إهمال شخصى منه كلفه الكثير، موضحًا أنه أصيب منذ عامان بالتهاب رئوى حاد ولم يلقى له بالًا وأخذ بعض الأدوية على اساس انه دور إنفلونزا بسيط.

وتابع: "أهمالى كلفنى كتير لدرجة أنى مكنتش أقدر اتنقل من كرسى لكرسى".

وأضاف "شافع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه  الإعلامى وائل الإبراشى ، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى،أنه فور اتصاله بالدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وأخباره أن حالته الصحية متردية جدًا، وتابع: "كلمته وقلت له أننى ذاهب إلى المستشفى ..انا بموت..وصراحة أنه ابن من صلبى لما فعل معى ما فعله"، مشيرًا إلى أنه أكتشف أنه يعانى من ماء على الرئة.

ونصح الفنان سناء شافع، المواطنين عدم الإهمال فى صحتهم، مشددًا على أنه دفع ثمنًا جسيمًا بسبب تكاسله الذى أدى إلى تردى حالته الصحية، وتابع:"مش كورونا ده كسل رذل".
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