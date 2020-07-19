عادل الأعصر: فاتن حمامة كانت فنانة بسيطة.. ومحظوظ بالعمل معها

قال المخرج عادل الأعصر، إنه درس الإخراج فى معهد السينما، وكان يدرس له المخرج الكبير صلاح أبو سيف، والفنان القدير محمود مرسى، مشيرا إلى أنه بدأ مشواره الفنى كمنتج ومخرج حتى يستطيع دخول عالم الإخراج، موضحا أن "أبو سيف" كان يدرس الإخراج بطرق متطورة للغاية.









وأضاف "الأعصر" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" الفضائية، أن نجاح أعماله أحدث نقلة فى مشواره، معتبرا مشواره مثل صعود السلم، وكل عمل يصعد من خلاله درجة.









وأكد عادل الأعصر: "اعتبر فيلم بوابة أبليس مع النجمة مديحة كامل نقلة كبيرة فى مشوارى الفنى وكان تحدى صعب بالنسبة ليا.. واعتبر نفسى محظوظ للعمل مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة فى مسلسل وجه القمر، لأنها من أبسط الفنانين فى التعامل".









وأختتم "الأعصر": "استعد لتقديم عمل درامى خلال الفترة المقبلة، يدور فى إطار تشويقى، تم الانتهاء من كتابته".