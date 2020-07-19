AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عادل الأعصر: فاتن حمامة كانت فنانة بسيطة.. ومحظوظ بالعمل معها

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:09 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قال المخرج عادل الأعصر، إنه درس الإخراج فى معهد السينما، وكان يدرس له المخرج الكبير صلاح أبو سيف، والفنان القدير محمود مرسى، مشيرا إلى أنه بدأ مشواره الفنى كمنتج ومخرج حتى يستطيع دخول عالم الإخراج، موضحا أن "أبو سيف" كان يدرس الإخراج بطرق متطورة للغاية.


وأضاف "الأعصر" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" الفضائية، أن نجاح أعماله أحدث نقلة فى مشواره، معتبرا مشواره مثل صعود السلم، وكل عمل يصعد من خلاله درجة.


وأكد عادل الأعصر: "اعتبر فيلم بوابة أبليس مع النجمة مديحة كامل نقلة كبيرة فى مشوارى الفنى وكان تحدى صعب بالنسبة ليا.. واعتبر نفسى محظوظ للعمل مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة فى مسلسل وجه القمر، لأنها من أبسط الفنانين فى التعامل".


وأختتم "الأعصر": "استعد لتقديم عمل درامى خلال الفترة المقبلة، يدور فى إطار تشويقى، تم الانتهاء من كتابته".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة شقيق المخرجة إنعام محمد علي بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

غيروا المعادلة.. بعد نجاح الفيلم المؤلف يعلن عن مسلسل ولاد رزق

حركة تنقلات الداخلية 2020 .. ترقية شتا حكمدارا للقاهرة وتجديد الثقة في مدراء المباحث والمرور والحماية المدنية

دراجوسلاف: الزمالك ثاني أفضل ناد في مصر وأفريقيا بعد الأهلي

هاني حتحوت: الزمالك أعلن اتخاذ أول خطوة رسمية بشأن لقب نادي القرن.. فيديو

وفاة أمير سالم وتشييع الجنازة ظهر غد الأحد

عاد للحياة بعد دفنه.. شقيقة مدرس الشرقية تكشف ردة فعلها عند رؤيته ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة تغذية تحذر: الريجيم الكيميائي خطر على الصحة

دلع وحب .. 10 صور رومانسية جمعت بين ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي

بعد تعرضها للتحرش من الفتيات.. 10 صور لـ أميرة فتحي في الفترة الأخيرة