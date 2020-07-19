عبد الحميد حسن: صالح جمعة حصل على فرص لم يحصل عليها الخطيب.. فيديو

أكد عبدالحميد حسن لاعب الاهلي السابق أن صالح جمعة لاعب جيد، ولكنه لم يقدم أي إنجاز يذكر حتى الآن مع الفريق، بالرغم من أنه حصل على العديد من الفرص التي لم يكن يستحقها.
وأضاف في تصريحات لـ قناة " اون تابم سبورت 2 " أن صالح جمعة حصل على فرص لم يحصل عليها محمود الخطيب رئيس النادي نفسه وقت إن كان لاعبا، مشيرا إلى أن السوشيال ميديا هي كلمة السر في بقاء اللاعب في الفريق وحصوله على تلك الفرص.
وتابع أن رمضان صبحي لاعب مميز للغاية ويمتلك إمكانيات رائعة، ويمثل قوة واضافة كبيرة للفريق، مؤكدا أن خط وسط الأهلي هو الأقوى حاليا.
أما عن أزمة لقب نادي القرن أكد أن الأهلي لا علاقة له بالأمر، وهو نادي القرن الحقيقي والأزمة حاليا بين الكاف والزمالك.
وأضاف أن الزمالك يملك لاعبين مميزين حاليا وتوج بالسوبر الأفريقي بالأداء الرائع خلال المباراة وسوء حالة الترجي التونسي