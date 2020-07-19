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تعليم

رئيس جامعة الفيوم: لدينا خبرة علمية كبيرة وإمكانيات ضخمة في الثروة السمكية

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:00 ص
رئيس جامعة الفيوم:
رئيس جامعة الفيوم: لدينا خبرة علمية كبيرة
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الفيوم - نبيل أبو السعود

استقبل  الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، أن كلية الاستزراع السمكى وعلوم المصايد المزمع إنشاؤها تحوى ١٤ معملا بحثيا ومزرعة سمكية مكثفة تتكون من ١٢ حوضا دائريا للمجالات البحثية والتعليمية وأيضا الإنتاجية، بالإضافة لمفرخ لأسماك البلطى مع حوض تحضين لخدمة المزرعة. 


وأشار إلى الأهمية الكبيرة لإنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة الفيوم بما يخدم أهداف التنمية المحلية فى الإقليم والدولة بشكل عام، مؤكدا أن الجامعة لديها من الخبرات والإمكانيات ما تستطيع به المشاركة في رفع نوعية وكمية الثروة.


جاء ذلك خلال استقباله لجنة قطاع الدراسات الزراعية بوزارة التعليم العالى برئاسة  الدكتور ماهر حسب النبى لمتابعة الأعمال الانشائية التي تمت خلال الفترة الماضية للموافقة علي إنشاء كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد.

 

بحضور الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور محمد الخليلي نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة منى الخشاب عميد كلية الزراعة و الدكتور صالح العوني عميد كلية العلوم و مستشارى رئيس الجامعة و أيمن حلبة أمين عام الجامعة .


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عقب ذلك قام الدكتور أحمد جابر والوفد المرافق له بجولة شملت عدد من المدرجات والقاعات والمعامل بمبنى كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد ( تحت الإنشاء) و أحواض الاستزراع السمكى وأيضا معامل الفطريات والبيئة والمياه بكليات العلوم والزراعة.

رئيس جامعة الفيوم: لدينا خبرة علمية كبيرة وإمكانيات ضخمة في الثروة السمكية
رئيس جامعة الفيوم: لدينا خبرة علمية كبيرة وإمكانيات ضخمة في الثروة السمكية
رئيس جامعة الفيوم: لدينا خبرة علمية كبيرة وإمكانيات ضخمة في الثروة السمكية
رئيس جامعة الفيوم: لدينا خبرة علمية كبيرة وإمكانيات ضخمة في الثروة السمكية
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