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تعليم

قبل دخول اللجان.. تفتيش طلاب الثانوية العامة بالقليوبية.. شاهد

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:12 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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إبراهيم الهوارى
شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية إجراءات مشددة لتفتيش الطلاب والطالبات قبل دخولهم الامتحانات.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية (لشعبة العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لشعبة الرياضيات، ومادة علم النفس والاجتماع (للشعبة الأدبية).

وقام مسئولى أمن اللجان بتنفيش حقائب الطلاب وعدم السماح بدخول أى متعلقات لجان الامتحانات سوى المستخدمة والمصرح بها فقط من وزارة التربية والتعليم.

من ناحية أخرى شهد محيط اللجان تواجدا أمنيا، حيث حرصت قوات الشرطة بالقليوبية على تأمين لجان الامتحانات وبوابات الدخول والخروج تحسبا لأى حالات طارئة ومنع تجمعات الأهالى.

من جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالمحافظة أنه تم التشديد على مديري الإدارات ورؤساء اللجان بتنفيذ توجيهات الوزارة بتواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير بحد أقصى الساعة السابعة والنصف.

كما تم تكليف مدير الإدارة التعليمية بتوفير 10 من المعلمين أو الإداريين، وذلك لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير لمتابعة تباعد الطلاب خارج اللجنة، بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين في محيط اللجنة وتنفيذ الحرم الآمن للجنة.

وشدد عجلان على تواجد جميع الملاحظين وأفراد أمن اللجنة بفناء المدرسة لمتابعة عملية تباعد الطلاب، أثناء وبعد إتمام إجراءات التعقيم وذلك حتى الساعة التاسعة صباحا ومتابعة الطلاب أثناء التعقيم ببوابة التعقيم وقياس درجة حرارة الطالب واستلام الكمامة الطبية وكيس جيل التعقيم وكذلك ماكينة تغليف الأحذية، وذلك تحت مسئولية وإشراف مراقب أول اللجنة.
قبل دخول اللجان.. تفتيش طلاب الثانوية العامة بالقليوبية.. شاهد
قبل دخول اللجان.. تفتيش طلاب الثانوية العامة بالقليوبية.. شاهد
قبل دخول اللجان.. تفتيش طلاب الثانوية العامة بالقليوبية.. شاهد
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