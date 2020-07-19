قبل دخول اللجان.. تفتيش طلاب الثانوية العامة بالقليوبية.. شاهد

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية إجراءات مشددة لتفتيش الطلاب والطالبات قبل دخولهم الامتحانات.
ويؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية (لشعبة العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لشعبة الرياضيات، ومادة علم النفس والاجتماع (للشعبة الأدبية).
وقام مسئولى أمن اللجان بتنفيش حقائب الطلاب وعدم السماح بدخول أى متعلقات لجان الامتحانات سوى المستخدمة والمصرح بها فقط من وزارة التربية والتعليم.
من ناحية أخرى شهد محيط اللجان تواجدا أمنيا، حيث حرصت قوات الشرطة بالقليوبية على تأمين لجان الامتحانات وبوابات الدخول والخروج تحسبا لأى حالات طارئة ومنع تجمعات الأهالى.
من جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالمحافظة أنه تم التشديد على مديري الإدارات ورؤساء اللجان بتنفيذ توجيهات الوزارة بتواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير بحد أقصى الساعة السابعة والنصف.
كما تم تكليف مدير الإدارة التعليمية بتوفير 10 من المعلمين أو الإداريين، وذلك لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير لمتابعة تباعد الطلاب خارج اللجنة، بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين في محيط اللجنة وتنفيذ الحرم الآمن للجنة.
وشدد عجلان على تواجد جميع الملاحظين وأفراد أمن اللجنة بفناء المدرسة لمتابعة عملية تباعد الطلاب، أثناء وبعد إتمام إجراءات التعقيم وذلك حتى الساعة التاسعة صباحا ومتابعة الطلاب أثناء التعقيم ببوابة التعقيم وقياس درجة حرارة الطالب واستلام الكمامة الطبية وكيس جيل التعقيم وكذلك ماكينة تغليف الأحذية، وذلك تحت مسئولية وإشراف مراقب أول اللجنة.