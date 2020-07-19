انطلاق الفوج الثاني من معسكر حكام الدورى اليوم





كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اعتمدت طلب الثنائى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج القائمين بأعمال لجنة الحكام لاقامة معسكر تدريبي للقضاة الملاعب على ٥ أفواج بفندق تريومف فى مصر الجديدة.





ومن المقرر أن يستمر معسكر الفوج الثانى لمدة ٣ ايام على أن يقيم كل حكم فى غرفة بفندق تريومف فى مصر الجديدة اتباعها للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.





ويشارك فى إلقاء المحاضرات على حكام الساحة و المساعدين الثنائى عصام عبد الفتاح مسؤول التطوير فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف وأحمد الشناوي الخبير التحكيمى على أن يجرى إلقاء المحاضرات في الفندق.





يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أسندت إلى الثنائى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج القيام بأعمال لجنة الحكام عقب استقالة جمال الغندور من منصبه.

ينطلق اليوم الأحد معسكر الفوج الثانى لحكام الدورى الممتاز بمشاركة ٣٢ من قضاة الملاعب الساحة و المساعدين استعدادا للمشاركة فى إدارة منافسات بطولة الدورى الممتاز.