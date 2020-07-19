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أخبار البلد

عبر 5 رحلات طيران .. عودة 915 عاملا مصريا من العالقين بالكويت إلى البلاد اليوم

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:43 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
تعبر مطار الكويت الدولي 10 رحلات طيران تحمل على متنها 2355 راكبا إلى مطارات  4 دول :  مصر ، والإمارات ، والفلبين، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى  مطارات مصر 5  رحلات تقل  915  عاملا مصريا من العالقين.

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا بذلك، اليوم الأحد،عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول  العمل  بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ  5 سوف تصل إلى مطارات  القاهرة، وسوهاج، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 5 رحلات  مغادرة للعاملين المصريين  بالكويت اليوم  الأحد الموافق   19 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا 915 عاملا. 

وقال إن الرحلة الأولى على طيران العربية - مصر، رقم    218  قيام من مطار الكويت 11:55 تصل مطار  سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة الثانية على الكويتية رقم  541 قيام من مطار الكويت  14:15 تصل مطار القاهرة، وعلى متنها  190 عاملا ، والرحلة الثالثة علي فلاي ايجبت رقم  5048  قيام من مطار الكويت 15:00 وتصل مطار سوهاج وعلي متنها 290 عاملا.  

أما الرحلة الرابعة  علي طيران  الجزيرة  رقم    1733  قيام من الكويت 19:05 ، وصل لمطار القاهرة وعلي متنها  145 عاملا، والخامسة  علي الجزيرة  رقم  1417  قيام من الكويت  20:35 وصول مطار سوهاج، وعلي متنها 145 عاملا ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر  برعاياها  في الخارج.


عبر 5 رحلات طيران .. عودة 915 عاملا مصريا من العالقين بالكويت إلى البلاد اليوم
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