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رياضة

نظام اليوم الكامل.. إيهاب جلال يشعل المنافسة داخل المقاصة قبل استئناف الدوري

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:42 ص
إيهاب جلال مدرب
إيهاب جلال مدرب المقاصة
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عمرو الحلوانى
قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة بقيادة إيهاب جلال تطبيق نظام اليوم الكامل خلال معسكر الفريق المقام فى الوقت الحالى فى الإسماعيلية، استعدادا لاستكمال منافسات الدوري الممتاز والذى من المقرر أن يستأنف خلال شهر أغسطس المقبل.

ووصل فريق المقاصة أمس إلى معسكره المغلق فى الإسماعيلية والذى من المقرر أن يستمر لمدة أسبوعين، وفضل الجهاز الفنى خوض الفريق تدريبا خفيفا بمجرد الوصول إلى الإسماعيلية رافضا فكرة خوض تدريبين فى اليوم الأول للفريق بالإسماعيلية خوفا من الإرهاق.

ويراهن إيهاب جلال على معسكر الفريق الحالى بالإسماعيلية من أجل تصحيح الأوضاع داخل الفريق فى ظل قناعاته التامة بأن الفريق يحتاج إلى جهد كبير خلال الفترة المقبلة من أجل الخروج من الموقف الصعب الذى بات عليه بجدول ترتيب الدوري واحتلاله المركز قبل الأخير بالمسابقة.

وعقد الجهاز الفنى للفريق جلسة مطولة مع اللاعبين بمعسكر الإسماعيلية وطالب اللاعبين ببذل أقصى جهد ممكن خلال المعسكر الحالي من أجل تحقيق إعداد جيد لاستئناف الدوري الممتاز مؤكدا أن الفرصة متاحة للجميع فى إثبات قدرته والمشاركة فى التشكيل الأساسى.

ولم يخض إيهاب جلال حتى الآن أى مباراة رسمية مع المقاصة بعد توليه المسئولية خلفا للنيجيري إيمانويل بسبب توقف النشاط الكروى نتيجة انتشار فيروس كورونا.
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