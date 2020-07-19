نشرة المرأة والصحة.. طرق التحكم بضغط الدم المرتفع .. 5 عادات غذائية خاطئة تجنبها صباحا.. أعراض غيبوبة السكر

نشر موقع صدى البلد العديد من الأخبار الهامة المتعلقة بالمرأة والصحة على مدار الساعات الماضية، كذلك أهم الأخبار عن فيروس كورونا التاجي المستجد، نستعرضها في السطور الآتية..
تعتبر غيبوبة السكر من أكثر المشاكل الصحية التي تهدد مريض السكري خاصة من النوع 2، وتحدث غيبوبة السكر نتيجة ارتفاع أو انخفاض مستويات السكر في الدم، ويبدأ المريض في فقد الاستيعاب والاستجابة مع من حوله.
بحسب موقع mayoclinic، هناك بعض الأعراض التي يشعر بها المريض عند حدوث غيبوبة السكر على حسب مستوى السكر في الدم، إليكِ أبرز الأعراض:
- في حالة غيبوبة السكر المنخفض:
الرعشة
الإرهاق
فرط التعرق
الشعور بالجوع
الغثيان
الدوخة أو الدوار
صوبة التحدث
الشعور بالتشوش
ونصح موقع هيلث لاين الطبي، بالتوقف عن بعض العادات الغذائية الخاطئة التي نفعلها بشكل يومي ومنها :
1- تجنب شرب القهوة على الريق ، فيفضل تناولها بعد الإفطار بساعة
2- تجنب تناول الأكلات الدسمة على الإفطار والغنية بالدهون
3- إذا كنت مريض بالقولون ، فيفضل اختيار أكلات خفيفة على المعدة في الصباح حتى لا تصاب بانتفاخ البطن
4- لا تتناول المشروبات الحمضية على الريق مثل الليمون و البرتقال
5-لا تبدأ يومك بالشاي أو القهوة أو أي مشروب به كافيين على الريق بل استبدله بكوب ماء مضاف له عسل أو أي مشروب ساخن يهدئ المعدة ويساعد على الهضم مثل الينسون أو البابونج .
قال الدكتور علاء الغمراوي استشاري القلب والأوعية الدموية، إن مريض الضغط المرتفع يحتاج اتباع العديد من النصائح اليومية لتجنب مشاكل الضغط على القلب وكافة أعضاء الجسم ومضاعفات الضغط المرتفع، موضحا أن إهمال علاج الضغط يؤدي لمشاكل في القلب والكلى والمخ.
وقدم الغمراوي العديد من النصائح للتحكم في الضغط المرتفع ، وذلك في مداخلة هاتفية في برنامج عيادة ten ، وهي:
1-النوم من 6 إلى 8 ساعات ، مع ضرورة النوم مبكرًا وعدم السهر.
2-الوزن الزائد يسبب ارتفاع ضغط الدم، لذا يجب المشي يوميا نصف ساعة لتقليل ضغط الدم وتقليل الكوليسترول والدهون وحماية القلب.
3-اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والفواكه والحبوب وتقليل الدهون المشبعة.
4- تقليل استهلاك الملح والمخللات.
5-البعد عن التدخين، فعند قياس الضغط عد كل سيجارة سنجد ارتفاعا في ضغط الدم.
6-البعد عن التوتر والقلق.
7-ضرورة تناول العلاج بانتظام بحسب استشارة الطبيب .