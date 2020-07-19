نشرة المرأة والصحة.. طرق التحكم بضغط الدم المرتفع .. 5 عادات غذائية خاطئة تجنبها صباحا.. أعراض غيبوبة السكر

- في حالة غيبوبة السكر المنخفض:

الرعشة

الإرهاق

فرط التعرق

الشعور بالجوع

الغثيان

الدوخة أو الدوار

صوبة التحدث

الشعور بالتشوش

ونصح موقع هيلث لاين الطبي، بالتوقف عن بعض العادات الغذائية الخاطئة التي نفعلها بشكل يومي ومنها :





1- تجنب شرب القهوة على الريق ، فيفضل تناولها بعد الإفطار بساعة





2- تجنب تناول الأكلات الدسمة على الإفطار والغنية بالدهون





3- إذا كنت مريض بالقولون ، فيفضل اختيار أكلات خفيفة على المعدة في الصباح حتى لا تصاب بانتفاخ البطن





4- لا تتناول المشروبات الحمضية على الريق مثل الليمون و البرتقال





5-لا تبدأ يومك بالشاي أو القهوة أو أي مشروب به كافيين على الريق بل استبدله بكوب ماء مضاف له عسل أو أي مشروب ساخن يهدئ المعدة ويساعد على الهضم مثل الينسون أو البابونج .



