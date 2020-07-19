مرتفع أو منخفض.. أعراض غيبوبة السكر





أعراض غيبوبة السكر:

بحسب موقع mayoclinic، هناك بعض الأعراض التي يشعر بها المريض عند حدوث غيبوبة السكر على حسب مستوى السكر في الدم، إليكِ أبرز الأعراض:





- في حالة غيبوبة السكر المنخفض:





الرعشة

الإرهاق

فرط التعرق

الشعور بالجوع

الغثيان

الدوخة أو الدوار

صوبة التحدث

الشعور بالتشوش





- في حالة غيبوبة السكر المرتفع:





- الشعور بالعطش

- التبول كثيرا

- الغثيان والقيء

- ضيق التنفس

- آلام المعدة

- تغيير رائحة النفس

- سرعة ضربات القلب

- جفاف الفم

تعتبر غيبوبة السكر من أكثر المشاكل الصحية التي تهدد مريض السكري خاصة من النوع 2، وتحدث غيبوبة السكر نتيجة ارتفاع أو انخفاض مستويات السكر في الدم، ويبدأ المريض في فقد الاستيعاب والاستجابة مع من حوله.