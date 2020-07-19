استمرار حبس المتهم.. تأجيل محاكمة محسن السكري في غسل الأموال لجلسة ٢٤ أغسطس

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برئاسة المستشار بدر السبكى، تأجيل محاكمة محسن السكري بتهمة غسيل الأموال لجلسة ٢٤ اغسطس مع استمرار حبس المتهم.





وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين اشرف العشماوي وخالد الشلقامي احالت القضية الي المحكمة الاقتصادية للاختصاص.







