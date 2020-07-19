استمرار حبس المتهم.. تأجيل محاكمة محسن السكري في غسل الأموال لجلسة ٢٤ أغسطس

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برئاسة المستشار بدر السبكى، تأجيل محاكمة محسن السكري بتهمة غسيل الأموال لجلسة ٢٤ اغسطس مع استمرار حبس المتهم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين اشرف العشماوي وخالد الشلقامي احالت القضية الي المحكمة الاقتصادية للاختصاص.
وكشف قرار الاحالة في لقضية رقم ٤٢٢٧٦ لسنة ٢٠١١ جنايات مدينة نصر أول أن المتهم محسن منير علي حمدي السكري ، صاحب شركة رد سي للتسويق العقاري ارتكب جريمة غسل اموال قيمتها مليون و تسعمائة وخمسة وتسعون الف دولار متحصلة من جريمة قتل عمدا مع سبق الاصرار و الترصد ، بأن أودع مبلغ ثلاثمائة ألف دولار بحسابه لدي احد البنوك بمدينة شرم الشيخ ، كما حاز مبلغ مليون وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد ، وحفظ لدي اخرين _ أشرف منير علي حمدي السكري و محمد محمد سمير مبلغ مائة و خمسين ألف دولار وكان القصد من ذلك اخفاء حقيقة هذه الاموال وتمويه مصدرها وطبيعتها واضفاء صفة المشروعية عليها علي النحو المبين بالتحقيقات.