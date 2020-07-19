روسيا تجري تجارب جديدة على لقاح كورونا.. وتؤكد: الفوج الثاني للمتطوعين آمنون وبصحة جيدة

كشف مدير معهد الطب التحويلي والتكنولوجيا الحيوية في جامعة سيتشينوف بروسيا، فاديم تاراسوف ، عن أن مجموعة ثانية من المتطوعين المنخرطين في التجارب السريرية لـ لقاح كوفيد 19 الروسي تشعر بالرضا.





وقال ناراسوف في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الإخبارية اليوم، "كل شيء على ما يرام، الجميع يريد العودة إلى المنزل في أقرب وقت ممكن"، مؤكدًا أن المجموعة الثانية ستخرج من المستشفى يوم الاثنين.





وعندما سُئل عن ما إذا كانت المجموعة الأولى من المتطوعين، الذين تم تسريحهم في 15 يوليو، لديهم أي شكاوى صحية، أجاب تاراسوف: "لا شيء، كل شيء على ما يرام معه"'.





ويتم اختبار اللقاح، الذي طوره معهد جماليا لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا، بشكل منفصل على المتطوعين في جامعة سيتشينوف والمستشفى العسكري الرئيسي في بوردينكو.