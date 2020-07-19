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رياضة

مباريات ودية| الزمالك يجلد سموحة بخماسية نظيفة في الشوط الأول

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:15 م
لقاء ودي بين الزمالك
لقاء ودي بين الزمالك وسموحة
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حسام الحارتي
انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة الودية التي تجمع نادي الزمالك ونظيره سموحة بخمسة أهداف نظيفة لصالح القلعة البيضاء.

أحرز يوسف أوباما مهاجم الزمالك الهدف الأول لفريقه في مرمى سموحة في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة.

وتمكن أوباما من إحراز الهدف الأول من تمريرة من الجبهة اليسرى عن طريق أحمد سيد زيزو؛ ليضعها أوباما بسهولة في مرمي الهاني سليمان.

ونجح يوسف أوباما في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 19 من خلال استقبال عرضية محمد عبد الشافي برأسه؛ لتسكن شباك الهاني سليمان.

وانطلق حازم إمام من الجبهة اليمنى وأرسل كرة عرضية في الجانب الأيسر بالدقيقة 25، ليتمكن أحمد سيد "زيزو" من إحراز الهدف الثالث في شباك سموحة

ووصل أوباما تألقه بتسجيل الهدف الرابع في شباك سموحة في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، ثم اختتم التهديف في الشوط الأول مصطفي محمد بالهدف الخامس في الوقت الضائع من خلال تسديدة قوية لتسكن شباك الهاني سليمان.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة سموحة وديا والمقرر لها الخامسة مساء اليوم.

ويخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع.

طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط.

ومصطفى محمد في خط الهجوم.
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