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رياضة

برشلونة يسجل رقما سلبيا لم يتكرر منذ ١١ عاما

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:32 م
برشلونة
برشلونة
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رشا حسين

أنهى فريق برشلونة بطولة الدوري الإسباني لموسم 2019/2020، بفوز كبير على فريق ديبورتيفو ألافيس بخمس أهداف دون رد، فى مباراته الختامية بالبطولة.

وفقد برشلونة لقب بطولة الدورى الإسبانى لصالح فريق ريال مدريد، لتصبح عدد نقاطه في ختام الموسم 82 نقطة فى الوصافة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد، الذي لديه مباراة اليوم أمام فريق ليجانيس.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن فريق برشلونة سجل هذا الموسم رقم سلبى من ناحية جمع النقاط لم يحدث منذ 11 عامًا.

ويعتبر موسم 2008/2009 بالنسبة لفريق برشلونة، هو أقل موسم جمع فيه برشلونة نقاط حتى الموسم الحالي برصيد 67 نقطة، ليسجل بذلك فريق برشلونة ثانى أسوء موسم له من حيث عدد النقاط.

وخسر الفريق الكاتالوني حتى الأن ٣ ألقاب من أصل ٤ ألقاب تنافس عليهم، وهم لقب الدورى الإسبانى والسوبر الإسبانى وكأس ملك إسبانيا، ويتبقى له فقط بطولة دورى أبطال أوروبا، الذى يستعد لمواجهة قوية بها أمام فريق نابولي الإيطالى.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، وتقام مباراة العودة بتاريخ ٨/٨، ضمن مباريات ثمن النهائى من البطولة.
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