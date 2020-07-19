برشلونة يسجل رقما سلبيا لم يتكرر منذ ١١ عاما

أنهى فريق برشلونة بطولة الدوري الإسباني لموسم 2019/2020، بفوز كبير على فريق ديبورتيفو ألافيس بخمس أهداف دون رد، فى مباراته الختامية بالبطولة.
وفقد برشلونة لقب بطولة الدورى الإسبانى لصالح فريق ريال مدريد، لتصبح عدد نقاطه في ختام الموسم 82 نقطة فى الوصافة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد، الذي لديه مباراة اليوم أمام فريق ليجانيس.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن فريق برشلونة سجل هذا الموسم رقم سلبى من ناحية جمع النقاط لم يحدث منذ 11 عامًا.
ويعتبر موسم 2008/2009 بالنسبة لفريق برشلونة، هو أقل موسم جمع فيه برشلونة نقاط حتى الموسم الحالي برصيد 67 نقطة، ليسجل بذلك فريق برشلونة ثانى أسوء موسم له من حيث عدد النقاط.
وخسر الفريق الكاتالوني حتى الأن ٣ ألقاب من أصل ٤ ألقاب تنافس عليهم، وهم لقب الدورى الإسبانى والسوبر الإسبانى وكأس ملك إسبانيا، ويتبقى له فقط بطولة دورى أبطال أوروبا، الذى يستعد لمواجهة قوية بها أمام فريق نابولي الإيطالى.
وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، وتقام مباراة العودة بتاريخ ٨/٨، ضمن مباريات ثمن النهائى من البطولة.