أزمة آيا صوفيا على طاولة لعلهم يفقهون.. خالد الجندي: تنبئ عن حماقة وجهل ومربط الفرس فيها خلط السياسة بالدين .. واللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا

خالد الجندي:

المساجد تكون ضارة للأمة إذا كان فيها اعتداء على الآخرين

احتفى الرئيس التركي رجب طيب

، منذ أربعة أيام، بإعادة متحف أيا صوفيا إلى مسجد، ورفع الأذان به، مدعيًا أنه من انتصارات فشل الانقلاب العسكري في عام 2016، الأمر الذي أثار جدلًا واسع النطاق، وأدانه علماء الدين، مؤكدين أن

التشريع الإسلامي ينهى عن تحويل المعابد إلى مساجد، بدليل أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عندما هاجر من مكة إلى المدينة

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كانت هناك ثلاث قبائل من اليهود

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فلم يثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حول أي معبد إلى مسجد.