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ديني

أزمة آيا صوفيا.. خالد الجندي: حدثت حماقة مثلها كادت تتسبب في هدم الكعبة

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:33 م
تعليق خالد الجندي
تعليق خالد الجندي على أزمة ايا صوفيا
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أمل فوزي
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن واقعة كنيسة آيا صوفيا التي تحولت لمتحف، ثم قرر الخاقان التركي تحويلها لمسجد الآن، فى هذا التوقيت الصعب الذي تمر به الأمة الإسلامية.

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وأوضح «الجندي» في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الأمة الإسلامية في الوقت الحالي، مستضعفة وجاهزيته القتالية ليست كالأمم غير الإسلامية، وهذا التصرف ينبئ عن حماقة وجهل وعدم قراءة للتاريخ.

وأضاف أن أعرابيًا كان سيتسبب في هدم الكعبة لولا أن الله سبحانه وتعالى تدخل بالطير الأبابيل، محذرًا: "استفزاز غير المسلم بالتطاول عليه أنت اللي هتدفع ثمنه".

وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى قال لو رأيت شخصا يسجد لصنم لا تسب الصنم، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: « وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ».

وتابع: بدلًا من تحويل كنيسة لمسجد يجب البحث عن بدائل لإقامة أضخم مسجد في التاريخ، مشددًا على أن من يخلد الإنسان الإصلاح والصلاح وليس إقامة المساجد، منوهًا بأن المساجد تكون ضارة للأمة وليست نافعة حال كان فيها اعتداء على الآخرين.

وكان الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة سابقة قد قال إنه ينبغي على الشباب أن يستغل صحته اليوم في طاعة الله سبحانه وتعالى ويشغل وقت فراغه بالتقرب إليه. 

وبين «الجندى» أن ذلك حتى ينال رضا المولى عز وجل، ويأخذ أجر تراجع صحته في الهرم، مشيرًا إلى أن المُسن الذي يصلي على "كرسي" بسبب مرض من أمراض تقدم السن يأخذ أجر الركوع والسجود كاملًا، فأجر المُصلى على "كرسى" كامل لا ينقص منه شيء ، كونه واظب على الصلاة وطاعة الله عز وجل  في شبابه.

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