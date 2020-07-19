شاهد.. ماذا قال خالد الجندي عن الرئيس التركي أردوغان

وأضاف أن أعرابيًا كان سيتسبب في هدم الكعبة لولا أن الله سبحانه وتعالى تدخل بالطير الأبابيل، محذرًا: "استفزاز غير المسلم بالتطاول عليه أنت اللي هتدفع ثمنه".









وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى قال لو رأيت شخصا يسجد لصنم لا تسب الصنم، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: « وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ».









وتابع: بدلًا من تحويل كنيسة لمسجد يجب البحث عن بدائل لإقامة أضخم مسجد في التاريخ، مشددًا على أن من يخلد الإنسان الإصلاح والصلاح وليس إقامة المساجد، منوهًا بأن المساجد تكون ضارة للأمة وليست نافعة حال كان فيها اعتداء على الآخرين.









ولفت إلى أن الشريعة الإسلامية جاءت لحماية دور العبادة لأصحاب الديانات الأخرى، لذا فالاعتداء على الكنائس يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي وآدابه وشرع الله سبحانه وتعالى، مؤكدًا أن الاعتداء على أهل الكتاب ومعابدهم وكنائسهم وأديرتهم لا يمت للإسلام بأي صلة.