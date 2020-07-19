شاهد.. ماذا قال خالد الجندي عن الرئيس التركي أردوغان

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أغرب ما يفعله الرئيس التركى أردوغان، هو تدميره لثلاث دول عربية ونهب خيراتها، وأنتج كل الميليشيات الإرهابية فى العالم لترويع وقتل الناس، بتمويله وتنظيمه.
وأوضح «الجندي» في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أنه يظهر فى النهاية يقول إننا حولنا الكنيسة إلى مسجد، بأى عقل هذا؟ ما يفعله هذا تلاعب بالدين، قائلًا: "يتهموننا بالنفاق، وهم يسرقون ويقتلون ويتاجرون بالدين، هم أهل الدعارة والارتزاق والنفاق، ونحن لا نسكت على منكر أو فجور".
ونبه إلى أنهم يـطالعوننا بفتاوى على مواقعهم، لرئيس الشئون التركي، يقول إن الصلاة فى مسجد آيا صوفيا، تعادل عمرة أو نصف حج، وفتوى أخرى يبرر بها سبب انتشار فيروس كورونا، بسبب انهيار الخلافة العثمانية، وهنا مربط الفرس يخلطون الدين بالسياسة ويستخدمون المساجد لاصطياد المغفلين لكي يجدوا من يقولون هذا هو أمير المؤمنين، ويغتصبون دور العبادة ويدعون الناس فيها، من أجل مصالحهم الشخصية ولا يخافون على سمعة الإسلام والمسلمين، حسبي الله ونعم الوكيل.. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا".
وكان الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في بداية حلقة اليوم ، أشار الى واقعة كنيسة آيا صوفيا التي تحولت لمتحف، ثم قرر الخاقان التركي تحويلها لمسجد الآن، فى هذا التوقيت الصعب الذي تمر به الأمة الإسلامية.