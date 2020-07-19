AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب عن المستشار الصحي للبيت الأبيض: شخص مثير للقلق

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:53 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الأمريكية، أنتوني فاوتشي، بـ"الشخص المقلق قليلًا".


وقال ترامب خلال تصريحات لشبكة "فوكس نيوز": "فاوتشي مثير للقلق قليلًا لكن تجمعنا علاقة عظيمة". 


تأتي تصريحات ترامب بعد أن انتقد أعضاء إدارته، فاوتشي، عندما قالوا إنها أخطاء ارتكبها رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية منذ وقت مبكر في التعامل مع الوباء.


وبحسب وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، فإن فاوتشي، كان حاضرًا في جميع الإحاطات اليومية لفريق العمل الخاص بالجائحة، والتابع للرئاسة الأمريكية، لكنه لم يتحدث علنًا في البيت الأبيض منذ أواخر أبريل.


وعرف فاوتشي وهو المستشار الصحي للبيت الأبيض بأنه المسؤول الأكثر صراحة فيما يتعلق بالتحذير من مخاطر الفيروس، وعواقب إعادة فتح الاقتصاد بشكل متسرع على عكس ترامب نفسه ومسؤولين آخرين في الإدارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا يخضع لـ الحجر الصحي بسبب كورونا

سيناتور ديمقراطي: ترامب لا يقول الحقيقة.. واستجابته لـ كورونا كارثية

نبأ سار يزفه ترامب.. توزيع لقاح فيروس كورونا نهاية العام

في تحذير شديد اللهجة .. أمريكا لـ الصين: ترتكبون خطأ كبيرًا

كبير أطباء البيت الأبيض: الحياة لن تعود إلى طبيعتها قبل عام

البيت الأبيض يحسم الجدل بشأن انتشار كورونا في الهواء

ترشيحاتنا

رسالة مهمة لكل شخص تارك الصلاة.. فيديو

مكاسب بالجملة للزمالك بعد انتهاء مباراته الودية أمام سموحة

حسبي الله ونعم الوكيل.. شمس البارودي تتبرأ من أفلامها بإعلان مدفوع

موعد عيد الاضحي 2020 .. الإفتاء تحدد أول أيام العيد الكبير

أخبار الأهلي| حسين الشحات يحرج مشجعا أهلاويا بسبب شيكابالا.. قيمة صفقة انتقال طاهر محمد طاهر

فيديوجراف.. علاج فعال لرفع المناعة وعلاج نزلات البرد والحماية من كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد سيارة بابا الفاتيكان مرسيدس G-Class التاريخية.. صور

حج 5 نجوم.. إجراءات احترازية وتباعد اجتماعي في مبيت المزدلفة.. شاهد

شاهد.. لامبورجيني أوروس في أفضل تعديل لها.. صور