ترامب عن المستشار الصحي للبيت الأبيض: شخص مثير للقلق

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الأمريكية، أنتوني فاوتشي، بـ"الشخص المقلق قليلًا".









وقال ترامب خلال تصريحات لشبكة "فوكس نيوز": "فاوتشي مثير للقلق قليلًا لكن تجمعنا علاقة عظيمة".









تأتي تصريحات ترامب بعد أن انتقد أعضاء إدارته، فاوتشي، عندما قالوا إنها أخطاء ارتكبها رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية منذ وقت مبكر في التعامل مع الوباء.









وبحسب وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، فإن فاوتشي، كان حاضرًا في جميع الإحاطات اليومية لفريق العمل الخاص بالجائحة، والتابع للرئاسة الأمريكية، لكنه لم يتحدث علنًا في البيت الأبيض منذ أواخر أبريل.







