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فن

بنظارة غريبة .. محمد رمضان يشارك جمهوره بفيديو جديد

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:54 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشر الفنان محمد رمضان , عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " بفيديو جديد له , ظهر فى الفيديو ببدلة سوداء ونظارة مختلفة الشكل . 

كتب محمد رمضان على الفيديو " #tiktok #musicvideo 😇 #MR1 #ثقة_في_الله_نجاح

وحققت أغنية تيك توك لـ محمد رمضان، 4 ونصف مليون مشاهدة، منذ طرحها عبر القناة الرسمية له على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، أمس الأول.  

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وعلى جانب آخر حددت محكمة جنح مستأنف الدقى، جلسة 16 سبتمبر المقبل، لنظر استئناف الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة على خلفية اتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، والصادر من محكمة جنح الدقى.

كانت أصدرت محكمة جنح الدقى حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيئ إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".

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