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فن

تيك توك.. عرض أغنية محمد رمضان الجديدة بوسط لندن.. شاهد

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:25 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ويظهر في الفيديو مقطع من أغنيته الجديدة "تيك توك" التي يتم عرضها على شاشة اعلانات كبيرة بوسط العاصمة البريطانية لندن.

وعلق محمد على الفيديو قائلا: "اليوم بلندن".



وحققت أغنية تيك توك لـ محمد رمضان، 4 ونصف مليون مشاهدة، منذ طرحها عبر القناة الرسمية له على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، أمس الأول.  

وعلي جانب اخر حددت محكمة جنح مستأنف الدقى، جلسة 16 سبتمبر المقبل، لنظر استئناف الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة على خلفية اتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، والصادر من محكمة جنح الدقى.

كانت أصدرت محكمة جنح الدقى حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيئ إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".
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