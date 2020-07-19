تعرف على إيرادات السينما آخر 24 ساعة.. أفلام تنتظر موسم عيد الأضحى وسط توقعات بتواضع الإيرادات

تشهد دور السينما حاليا عرض 4 افلام وذلك بعد قرار رئيس الوزراء بفتح السينمات بنسبة اشغال 25 % وهو القرار الذى دفع المنتجين لاعادة عرض عدد من الافلام التى كانت معروضة من قبل وتحديدا قبل تنفشى فيروس كورونا المستجد.
وقال الموزع السينمائى محمود الدفراوى لـ "صدى البلد" ان امس السبت انحصرت المنافسة بين 4 افلام هى الفلوس ولص بغداد وبنات ثانوى وصندوق الدنيا".
واضاف الدفراوى قائلا : ان الافلام حققت ايرادات بلغت 34 ألفًا و799 جنيها ونتمنى فى الفترة المقبلة ان تشهد السينما نوعا من الانتعاشة بعرض افلام جديدة.
يذكر ان غرفة صناعة السينما طالبت بزيادة نسبة الاشغال من 25 % الى 50 % حتى يتمكن المنتجين من عرض افلام جديدة.
وتستعد دور العرض لاستقبال أفلام موسم عيد الأضحى 2020، وسط ترقب من جمهور وصناع الأفلام، ومن المتوقع أن يشهد الموسم السينمائي صراعا كبيرا خصوصا بين نجوم شباك التذاكر "كريم عبد العزيز ويسرا".
ومن أبرز الأعمال المنتظر عرضها هذا العام الفيلم الكوميدي "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، ويشارك في بطولته بجانب كريم عبدالعزيز كل من: ماجد الكدوانى، دينا الشربينى، بيومى فؤاد، محمد ثروت، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل وأمير كرارة.
الفيلم الثانى هو "ورقة جمعية" بطولة لوسي وميدو عادل وسهر الصايغ وسامي فهمي ومحمود فارس وإبراهيم السمان وأحمد صيام وسامي مغاوري، ومن تأليف محمد جمال طه، والذى عرض للمرة الأولى فى الدورة الماضية من مهرجان الاسكندرية السينمائى لدور البحر المتوسط وتحديدًا فى مسابقة نور الشريف.
ومنذ أسابيع انتهت الفنانة هنا الزاهد، والنجم الشاب أحمد حاتم من تصوير فيلم "الغسالة"، والفيلم كوميدي من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج نيو سينشري سينرجى وفيلم أفلام مصر العالمية.
فيلم "توأم روحى" للفنان حسن الرداد حجز مكانه فى موسم عيد الأضحى المقبل، حيث قرر منتجه طرحه فى دور العرض خلال موسم العيد، على أن يطرح البرومو الرسمى خلال اليومين المقبلين لاستكمال عمليات الدعاية بعد طرح البوسترات وبدأت دور العرض فى تعليقها على جدرانها، والفيلم بطولة حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وضيفة الشرف الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن.
أما فيلم "صاحب المقام" للنجمة يسرا، فيدخل العمليات النهائية للمونتاج والمكساج استعدادا لعرضه في عيد الأضحى 2020. ويشارك يسرا في بطولته "آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبدالغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبدالمغنى وانجى المقدم" والفيلم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل
وكشفت الممثلة منة فضالي عن موعد عرض أحدث أفلامها "زنزانة 7" الذي تشارك فيه البطولة مع أحمد زاهر ونضال الشافعي. ونشرت منة مجموعة من صورها في الكواليس عبر حسابها بموقع "فيس بوك"
وعلقت كاتبة: "بسم الله توكلنا علي الله فيلم زنزانة ٧ عيد الاضحي ان شاء الله النجوم احمد زاهر، نضال الشافعي، عبير صبري، مايا نصري، ايهاب فهمي، احمد التهامي، منة فضالي، اخراج ابرام نشأت.