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أخبار العالم

موسكو: حكومة الوفاق لم تقدم معلومات بشأن الإفراج عن روسيين محتجزين في ليبيا

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:24 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال القائم بالأعمال الروسي في ليبيا، جامشيد بولتاييف، إن حكومة الوفاق الليبية لم تؤكد بعد معلومات حول الإفراج عن مواطنين روسيين محتجزين في ليبيا.

وفي وقت سابق، زعمت تقارير إعلامية أن حكومة الوفاق الوطني الليبية سلمت إلى تركيا المواطنين الروسيين المحتجزين في طرابلس، مكسيم شوجالي وسامر سعيفان.

وتعليقا على هذه التقارير، أشار الدبلوماسي الروسي إلى أن "القائم بالأعمال الليبي في موسكو لم يؤكد".

واعتقل شوجالي، الباحث الاجتماعي في صندوق حماية القيم الوطنية، ومترجمه سويفان، في طرابلس خلال شهر مايو من العام الماضي.

وحذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مؤخرا وفدا رفيع المستوى من حكومة الوفاق من أن استمرار احتجاز الروسيين في طرابلس يشكل أكبر عائق أمام تطوير التعاون ذي المنفعة المتبادلة تدريجيا بين الطرفين.
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