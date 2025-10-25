وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتفقد محطة محولات عيون موسى

زار الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محطة محولات عيون موسى، تفقد خلالها التوسعات الجديدة ، وشهد وضع الجهد وإطلاق التيار الكهربائي لعدد من المحولات والخطوط الهوائية لدعم التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية والصناعية.

كما اطمئن الوزير على عمل شبكات التوزيع وخطوط النقل على الجهود المختلفة ، وتابع مستجدات تنفيذ الاعمال فى مشروعات توفير الكهرباء لتغذية الموزعات الخاصة بطلمبات الرفع ، لمشروعات التنمية الزراعية فى نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.



تأتي الزيارة فى إطار توجه الدولة ، وخطة التنمية الشاملة والمستدامة التى يجرى تنفيذها فى شبه جزيرة سيناء ، وإقامة مجتمعات زراعية صناعية عمرانية جديدة ، وفى ضوء برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم وتطوير وتحديث وتقوية الشبكة الموحدة وقدرتها على استيعاب الزيادة فى الاحمال والقدرات التوليدية الجديدة وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات وتحسين جودة التغذية ،وتزامنا مع احتفالات الدولة بأعياد انتصارات اكتوبر المجيدة.

أعلى معايير الجودة الفنية

واستمع الدكتور محمود عصمت الى عرض تقديمي حول المشروع الذى تم تنفيذه طبقًا لأعلى معايير الجودة الفنية ، والذى يشمل خليتين جهد 500 ك.ف ، من النوع المعزول بالغاز GIS ، لتعزيز الطاقة الكهربائية وتغذية المشروعات التنموية العملاقة فى سيناء وتوفير احتياجات المنطقة من الكهرباء، وشمل العرض الانتهاء من الخط الكهربائى مزدوج الدائرة عيون موسى/ شرق الإسماعيلية جهد 500 ك.ف.بطول 90 كم والذى يضم 218 برج والذى تم وضع الجهد عليه، وبلغت التكلفة الإجمالية لمشروع توسعة المحطة والخط الكهربائى 2,8 مليار جنيه ، وتناول العرض التقديمي شرح حول محطة توليد كهرباء عيون موسى وإجمالي الطاقة المنتجة واهمية المحطة فى دعم الشبكة الموحدة ، ونمط التشغيل وخفض استهلاك الوقود.

وتناول العرض التقديمي ، المشروعات التى تم تنفيذها ودخلت الخدمة فعليا فى نطاق عمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء والتى بلغت 27 محطة محولات جهد فائق وجهد عالى ، وكذلك مستجدات تنفيذ الأعمال فى 4 محطات جهد عالى وفائق يجرى العمل عليها حاليا ، بالاضافة إلى تنفيذ 3517 كيلو متر دوائر على الجهدين العالى والفائق باستثمارات بلغت 15 مليار جنيه ، وبإجمالي جهود تصل إلى 8232 ميجا فولت ، لنقل التيار الكهربائي وتوصيل التغذية الكهربائية لمختلف الأنشطة والاستخدامات ، سيما المشروعات القومية والاستراتيجية والمنشآت الحيوية فى سيناء، ومجريات التنفيذ لاعمال إنشاء 3 محطات محولات جهد فائق بإجمالى سعات 1425 م.ف.أ ، ومحطة محولات جهد عالى بإجمالى سعات 120 م.ف.أ من بينهم محطة محولات روافع سيناء 1 جهد 220/66/22 ك.ف سعة ( 3×175 + 6×40 ) م.ف.أ ، ومحطة محولات روافع سيناء 3 جهد 66/11 ك.ف سعة ( 3×40 ) م.ف.أ ،لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية فى نطاق عمل جهاز مستقل مصر للتنمية المستدامة.

خلال الزيارة تفقد الدكتور محمود عصمت ، يرافقه المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس سامي ابو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، والمهندس اشرف يوسف رئيس شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء، ومسئولي شركتى مدكور والسويدي ، مكونات المحطة ومحولاتها الرئيسية والمساعدة ، ومانعات الصواعق ، وأنظمة التحكم للمراقبة والتشغيل ومبنى التحكم الرئيسي، وغرف الاتصالات،وأعمال التوسعات ، وشهد الدكتور عصمت، وضع الجهد وتوصيل دائرتى الخط شرق الإسماعيليه/عيون موسى جهد ٥٠٠ ك ف بالتنسيق مع المركز القومى للتحكم.

محولات عيون موسى محورية

قال الدكتور محمود عصمت ان محطة محولات عيون موسى محورية وهامة لاتاحة الطاقة الكهربائية لجميع المشروعات شرق قناة السويس ، موضحا ان أمن الطاقة وضمان استدامتها أساس لخطة الدولة للتنمية المستدامة والذى يجرى العمل عليها فى جميع المحافظات، سيما فى محافظات سيناء والتى تشهد تنفيذ مشروعات قومية عملاقة للتنمية الشاملة عمرانيا وصناعيا وزراعيا وغيرها، مؤكدا ان حجم استثمارات الشركة المصرية لنقل الكهرباء الجارى تنفيذها فى سيناء يصل الى 24 مليار جنيه ، مشيرا إلى خطة توفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المشروعات الجديدة وخاصة مشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي والصوب الزراعية وغيرها من المشروعات التى يقوم عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ، موضحا استمرار تنفيذ مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء سواء من خلال إنشاء خطوط نقل حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة فى سيناء.