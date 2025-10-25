قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يفتتح عددا من المشروعات بمحافظة السويس غدا
انطلاق محطة كأس رئيس الإمارات للخيول العربية بنادي الجزيرة
بالصور .. واما يتألق بحفل عالمي في القاهرة الجديدة
السفير المصري في تشيلي يطمئن على بعثة الدراجات ويزور ابتسام زايد بعد إصابتها الخطيرة
قبل الافتتاح الرسمي.. سر اختيار تصميم المتحف المصري الكبير بهذا الشكل | تفاصيل
حركة فتح: استشهاد 88 أسيرًا فلسطينيًا داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر
مفوضية الأسرى: الاحتلال يحتجز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين
تشكيل مواجهة مانشستر يونايتد وبرايتون بالدوري الإنجليزي
انطلاق اختبارات مسابقة القرآن الكريم "الأزهر - بنك فيصل" لذوي الهمم بـ 5 محافظات
محمد الدماطي: شعارنا "التنمية والاستثمار".. والأهلي يستمد قوته من جمعيته العمومية
القبض على سيدة سرقت حذاء شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بالقاهرة
شاهد.. إخماد نيران حريق هائل بمطعم شهير بالمحلة دون خسائر بشرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتفقد محطة محولات عيون موسى

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
وفاء نور الدين

زار الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محطة محولات عيون موسى، تفقد خلالها التوسعات الجديدة ، وشهد وضع الجهد وإطلاق التيار الكهربائي لعدد من المحولات والخطوط الهوائية لدعم التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية والصناعية.

كما اطمئن الوزير على عمل شبكات التوزيع وخطوط النقل على الجهود المختلفة ، وتابع مستجدات تنفيذ الاعمال فى مشروعات توفير الكهرباء لتغذية الموزعات الخاصة بطلمبات الرفع ، لمشروعات التنمية الزراعية فى نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
 

تأتي الزيارة فى إطار توجه الدولة ، وخطة التنمية الشاملة والمستدامة التى يجرى تنفيذها فى شبه جزيرة سيناء ، وإقامة مجتمعات زراعية صناعية عمرانية جديدة ، وفى ضوء برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم وتطوير وتحديث وتقوية الشبكة الموحدة وقدرتها على استيعاب  الزيادة فى الاحمال والقدرات التوليدية الجديدة وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات وتحسين جودة التغذية ،وتزامنا مع احتفالات الدولة بأعياد انتصارات اكتوبر المجيدة.

أعلى معايير الجودة الفنية

واستمع الدكتور محمود عصمت الى عرض تقديمي حول المشروع الذى تم تنفيذه طبقًا لأعلى معايير الجودة الفنية ، والذى يشمل خليتين جهد 500 ك.ف ، من النوع المعزول بالغاز GIS ، لتعزيز الطاقة الكهربائية وتغذية  المشروعات التنموية العملاقة فى سيناء وتوفير احتياجات المنطقة من الكهرباء، وشمل العرض الانتهاء من الخط الكهربائى مزدوج الدائرة عيون موسى/ شرق الإسماعيلية جهد 500 ك.ف.بطول 90 كم والذى يضم 218 برج والذى تم وضع الجهد عليه، وبلغت التكلفة الإجمالية لمشروع توسعة المحطة والخط الكهربائى 2,8 مليار جنيه ، وتناول العرض التقديمي شرح حول محطة توليد كهرباء عيون موسى وإجمالي الطاقة المنتجة واهمية المحطة فى دعم الشبكة الموحدة ، ونمط التشغيل وخفض استهلاك الوقود.

وتناول العرض التقديمي ، المشروعات التى تم تنفيذها ودخلت الخدمة فعليا فى نطاق عمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء والتى بلغت 27 محطة محولات جهد فائق وجهد عالى ، وكذلك مستجدات تنفيذ الأعمال فى 4 محطات جهد عالى وفائق يجرى العمل عليها حاليا ، بالاضافة إلى تنفيذ 3517 كيلو متر دوائر على الجهدين العالى والفائق باستثمارات بلغت 15 مليار جنيه ، وبإجمالي جهود تصل إلى 8232 ميجا فولت ، لنقل التيار الكهربائي وتوصيل التغذية الكهربائية لمختلف الأنشطة والاستخدامات ، سيما  المشروعات القومية والاستراتيجية والمنشآت الحيوية فى سيناء، ومجريات التنفيذ لاعمال إنشاء  3 محطات محولات جهد فائق بإجمالى سعات 1425 م.ف.أ  ،  ومحطة  محولات جهد عالى بإجمالى سعات 120 م.ف.أ  من بينهم محطة محولات  روافع سيناء 1 جهد 220/66/22 ك.ف  سعة (  3×175 + 6×40  ) م.ف.أ ، ومحطة محولات روافع سيناء 3  جهد 66/11 ك.ف   سعة ( 3×40  ) م.ف.أ ،لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية فى نطاق عمل جهاز مستقل مصر للتنمية المستدامة.

خلال الزيارة تفقد الدكتور محمود عصمت ، يرافقه المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس سامي ابو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، والمهندس اشرف يوسف رئيس شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء، ومسئولي شركتى مدكور والسويدي ، مكونات المحطة  ومحولاتها الرئيسية والمساعدة ، ومانعات الصواعق ، وأنظمة التحكم للمراقبة والتشغيل ومبنى التحكم الرئيسي، وغرف الاتصالات،وأعمال التوسعات ، وشهد الدكتور عصمت، وضع الجهد وتوصيل دائرتى الخط شرق الإسماعيليه/عيون موسى جهد ٥٠٠ ك ف بالتنسيق مع المركز القومى للتحكم.

محولات عيون موسى محورية

قال الدكتور محمود عصمت ان محطة محولات عيون موسى محورية وهامة لاتاحة الطاقة الكهربائية لجميع المشروعات شرق قناة السويس ، موضحا ان أمن الطاقة وضمان استدامتها أساس لخطة الدولة للتنمية المستدامة والذى يجرى العمل عليها فى جميع المحافظات، سيما فى محافظات سيناء والتى تشهد تنفيذ مشروعات قومية عملاقة للتنمية الشاملة عمرانيا وصناعيا وزراعيا وغيرها، مؤكدا ان حجم استثمارات الشركة المصرية لنقل الكهرباء الجارى تنفيذها فى سيناء يصل الى 24 مليار جنيه  ، مشيرا إلى خطة توفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المشروعات الجديدة وخاصة مشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي والصوب الزراعية وغيرها من المشروعات التى يقوم عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ، موضحا استمرار تنفيذ مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء سواء من خلال إنشاء خطوط نقل حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة فى سيناء.

وزير الكهرباء كهرباء طاقة محطة محولات عيون موسى عيون موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

ترشيحاتنا

تامر حسني

تامر حسني يتألق بأضخم حفل استقبال للطلاب فى "بدر" وحضور تخطي الطاقة الاستيعابية

إلهام شاهين

كنت لابسة شورت.. تعليق من إلهام شاهين على واقعة رفع الفستان بسبب الهواء

منة شلبي وأحمد الجنايني

أجمل عروسة وأجدع عريس.. محمد العدل يهنئ منة شلبي على زواجها

بالصور

بسرعة الصاروخ.. موسكو تدشن أول محطة شحن كهربائية بقدرة 342 كيلوواط

أول محطة شحن كهربائية
أول محطة شحن كهربائية
أول محطة شحن كهربائية

مهرجان “دي-كاف” يختتم فعاليات دورته الثالثة عشرة ب 4 عروض جديدة.. غدا

مهرجام دي كاف
مهرجام دي كاف
مهرجام دي كاف

شاهد.. إخماد نيران حريق هائل بمطعم شهير بالمحلة دون خسائر بشرية

حريق هائل بالمحلة
حريق هائل بالمحلة
حريق هائل بالمحلة

طريقة عمل الثومية في البيت.. سر القوام الكريمي والطعم الأصلي

طريقة عمل الثومية
طريقة عمل الثومية
طريقة عمل الثومية

فيديو

أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة

بآلاف الدولارات .. أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة 2025

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

المزيد