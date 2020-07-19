غدا.. أكسفورد تعلن عن نتائج نهائية لـ لقاح كورونا.. بـ 35 جنيها.. فيديو

قال مجدي يوسف، مراسل قناة صدى البلد في بلجيكا، إن جامعة أكسفورد ستعلن غدًا الإثنين عن نتائج نهائية للقاح فيروس كورونا.

وتابع يوسف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «نتائج اللقاح ستعلن بعد 3 مراحل تجريبية، فضلًا عن اختباره على عدد كبير من البشر»، مشيرا إلى أن بلجيكا من الدول التي ساهمت في تطوير اللقاح.

أضاف «خطوط الإنتاج ستبدأ فورًا في إنتاج اللقاح الجديد لكورونا حال الإعلان عنه»، مشيرا إلى أنه من المتوقع توزيع الجزء الأول من إنتاج اللقاح على المنظومة الطبية حول العالم.

وأردف «سعر اللقاح بين 30 إلى 35 جنيهًا»، مشيرا إلى أن حق إنتاج اللقاح سيمنح لأكثر من شركة ليكون متاحًا في العالم.