AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

غدا.. أكسفورد تعلن عن نتائج نهائية لـ لقاح كورونا.. بـ 35 جنيها.. فيديو

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:53 م
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
Advertisements
حمزة شعيب

قال مجدي يوسف، مراسل قناة صدى البلد في بلجيكا، إن جامعة أكسفورد ستعلن غدًا الإثنين عن نتائج نهائية للقاح فيروس كورونا.

وتابع  يوسف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «نتائج اللقاح ستعلن بعد 3 مراحل تجريبية، فضلًا عن اختباره على عدد كبير من البشر»، مشيرا إلى أن بلجيكا من الدول التي ساهمت في تطوير اللقاح.

أضاف «خطوط الإنتاج ستبدأ فورًا في إنتاج اللقاح الجديد لكورونا حال الإعلان عنه»، مشيرا إلى أنه من المتوقع توزيع الجزء الأول من إنتاج اللقاح على المنظومة الطبية حول العالم.

وأردف «سعر اللقاح بين 30 إلى 35 جنيهًا»، مشيرا إلى أن حق إنتاج اللقاح سيمنح لأكثر من شركة ليكون متاحًا في العالم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجح مع 8 أشخاص.. لقاح أمريكي جديد يقضي على كورونا وبنس يعلن مفاجأة

أكسفورد تعتزم تجربة لقاح كورونا على الأطفال والشباب وكبار السن

بيل جيتس يعلن الموعد النهائي لإنتاج أول علاج لكورونا

مستشار الرئيس: مصر تسعى لضمان حصة من أقرب لقاح محتمل لكورونا

نتائجه مبشرة 80%.. جامعة أكسفورد تتوصل للقاح كورونا | تفاصيل

سيطرح نوفمبر القادم.. جامعة أمريكية تعلن عن لقاح بأقل من 4 دولارات لكورونا..فيديو

ترشيحاتنا

مسبار الأمل ينطلق من اليابان إلى كوكب المريخ

مكاسب بالجملة للزمالك بعد انتهاء مباراته الودية أمام سموحة

عسكريون أوروبيون: أي هجوم من تركيا والوفاق على سرت بمثابة انتحار

غسيل مليارات الدينارات.. تفاصيل التحقيق مع مشاهير السوشيال ميديا في الكويت

عسكري فرنسي سابق: رسم مصر لخط سرت-الجفرة نابع عن ذكاء تكتيكي وسيطرة على أدوات القوة والردع

انشقاق جديد.. ميليشيات تابعة للوفاق ترفض القتال في سرت تحت قيادة تركيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اتهامها بالتنمر والعنصرية.. شاهد صور عرضت يارا نعوم للانتقاد

تعرف على تفاصيل رينو ميجان Renault Megane جراند تور هجينية 2021.. صور

شاهد سيارة بابا الفاتيكان مرسيدس G-Class التاريخية.. صور