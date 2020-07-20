متى تصلي صلاة الصبح إذا استيقظت بعد طلوع الشمس ؟

متى تصلي صلاة الصبح وما آخر وقت لأدائها حاضرًا ، ومتى وقت صلاة الفجر وصلاة الصبح، لعلها من الأمور التي تهم أولئك الذين عرفوا فضل صلاة الصبح وحرصوا على اغتنامه، لكن تداعيات الحياة سهلت عليهم تفويت صلاة الصبح، فإن كان الكثيرون يعرفون أن صلاة الصبح وصلاة الفجر هما مسميان لصلاة واحدة في أول النهار، وأدركوا فضلها، إلا أنه ينبغي معرفة متى تصلي صلاة الصبح حاضرًا، وهل من يستيقظون بعد طلوع الشمس خسروا هذه الصلاة، أم لاتزال لديهم الفرصة لأداء صلاة الصبح والفوز بفضلها؟.
خاصة أن صلاة الصبح أو صلاة الفجر فرض عَين على كل مسلم ومسلمة ذكرًا كان أو أنثى بالغًا عاقلًا، وهي من أهمّ الصلوات المكتوبة وأقربها إلى رب العزة تبارك وتعالى، كما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أخبرنا بفضل الصلاة في أول وقتها، كما نبهنا إلى أن صلاة الفجر تعد من الصلوات التي لها فضل عظيم، وينبغي اغتنامه وعدم تفويته أيا كانت الظروف، لذا ينبغي البحث عن متى تصلي صلاة الصبح أو بمعنى آخر ما اخر وقت لصلاة الفجر ، لاتباع هدي النبي -صلى الله عليه وسلم - وفيه كبير الحرص على هذه الصلاة.
متى تصلي صلاة الصبح
متى تصلي صلاة الصبح وفيه ينبغي معرفة بداية وقت صلاة الفجر ونهايته ؟ وفيه نقل قول ابن رشد -رحمه الله-: «واتفقوا أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس إلا ما روى عن ابن القاسم عن بعض الشافعية أن آخره الإسفار، والإسفار في الفجر: هو وقت ظهور النور بعد الغَلَس وانكشاف الظُلْمة، سُمِّي به لأنه يُسفر (أي يكشف) عن الأشياء.
متى تصلي صلاة الصبح فإن بداية وقت صلاة الفجر يكون من ظهور الفجر الصَّادق، ويمتدُّ إلى أن تطلع الشَّمس؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من أدركَ من الصبحِ ركعةً قبلَ أن تطلُعَ الشمسُ، فقد أدركَ الصبحَ» [رواه البخاري].
متى تصلي صلاة الصبح فيه ورد أن اخر وقت لصلاة الفجر ، لتكون حاضرًا وليست قضاءً ، فإنه يتم الحكم على الصلوات بأمرين، إما الأداء حاضرًا أو القضاء، فأداء صلاة الصبح حاضرًا فيبدأ وقتها منذ أذان الفجر وينتهي مع طلوع الشمس، والذي قد يتراوح ما بين الساعة والساعة والنصف أكثر قليلًا أو أقل.
وقت صلاة الفجر وصلاة الصبح