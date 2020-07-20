أنا من الشرقية والخلاف على الملابس.. شاهد كيف رد عماد متعب على اتهام زوجته بالعنصرية؟

كشف الكابتن عماد متعب ، لاعب النادى الأهلى والمنتخب المصرى الأسبق، التفاصيل الكاملة لواقعة اتهام زوجته يارا نعوم بالعنصرية والتنمر على إحدى العاملات بأحد فنادق الغردقة.





ونفى متعب خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية ، ما تم تداوله بشأن تنمر زوجته يارا نعوم، وعنصريتها تجاه إحدى العاملات في أحد فنادق الغردقة.





وتابع قائلا:" اللي حصل بالضبط الاوتيل من ساعة ما من افضل الاماكن اللي بروحها ومافيش اي مشكلة حصلت معايا او مع زوجتي ، ولا تنمر ولا عنصرية".





وأضاف عماد متعب ، "أنا موجود فى الغردقة، وكنت فى رحلة صيد فى ذلك اليوم الذى تم ترديد هذه الشائعات، لكن أنا من عائلة بسيطة جدًا جدًا جدًا من الشرقية، وزوجتى لا يصدر منها هذا الخطأ مطلقًا وتتعامل مع الناس بكل احترام ، لا تنمر ولا عنصرية".





وأضاف :" المشكلة ان الناس انتقدت وشتمت وسمعوا رأي طرف واحد بس من غير دلائل وبراهين، زوجتى قالت لها ما ينفعش تنزل بملابس القطن وده اللي اكده اللايف جارد ، وده مالوش علاقة العنصرية ده علاقة بقواعد الاوتيل ، كل القصة على نوع الملابس فقط".





وتابع :" المناوشات اللي بتحصل بين ست وست ملهاش علاقة بالتنمر ولا العنصرية ، التصيد والتطاول بقة متاح وسريع جدا على السوشيال ميديا ".





وتابع عماد متعب أن الجميع تلقف الحديث من طرف واحد ولم يتم سماع رأي الطرف الثانى، موضحًا أن ما صدر من زوجته، له علاقة بقواعد الفندق وضوابط ملابس نزول حمامات السباحة، ولا علاقة له بالعنصرية والتنمر.





وأكد عماد متعب "لكن الست دى شهرت بى أنا وزوجتى، وأنا هتعامل قانونيًا معها ومع كل من تطاول علي وعلى زوجتي.. ونحن فى فندق وضع ضوابط وقال أن هذه الملابس لا يصح نزول حمام السباحة بها.. والإدارة اخبرت السيدة بهذا وقامت بلبس المايو ونزلت مرة أخرى".





وأعرب عماد متعب، عن حزنه الشديد تجاه الهجوم عليه وعلى زوجته عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مستطردا "أنا من أسرة بسيطة بتعامل مع الناس بكل احترام وأدب.. والناس خدوا كلام السيدة كما لو كان نازل من السماء واحنا اللي شياطين".