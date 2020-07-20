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أخبار البلد

الأرصاد: الطقس غدا مائل للحرارة رطب على القاهرة.. والعظمى بالصعيد 43 درجة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:06 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية، أن يسود غدا، الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري خلال ساعات النهار لطيف ليلا، شبورة مائيه صباحا والرياح معتدله تنشط أحيانا.

ويكون الطقس معتدل علي السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائيه صباحا على والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويكون الطقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر خلال ساعات النهار معتدل ليلا، والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ويكون الطقس شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار معتدل ليلا، والرياح نشطة مثيرة للاتربة جنوبا.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدا، علي القاهرة والوجه البحري 34 للعظمى و 24 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى و 25 للصغرى، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر 39 للعظمى و 29 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى و 26 للصغرى، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى و 23 للصغرى. 
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