البابا فرنسيس يطلق نداء جديدًا من أجل وقف إطلاق نار عالمي فوري

جدد بابا الفاتيكان فرنسيس الدعوة لوقف إطلاق نار عالمي وفوري يسمح بالسلام والأمن الضروريين؛ لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة.





ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية /آكي/ عن البابا فرنسيس - خلال تواجده في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان - إنه "في هذا الوقت الذي لا يظهر فيه الوباء أية علامات للتوقف، أرغب بأن أؤكد دعمي لمن يواجهون المرض وعواقبه الاقتصادية والاجتماعية".





وأضاف أن فكري يتوجه بشكل خاص إلى السكان الذين تتفاقم معاناتهم بسبب حالات الصراع وبناء على قرار صدر مؤخرا عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أجدد الدعوة لوقف إطلاق نار عالمي وفوري يسمح بالسلام والأمن الضروريِّين لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة.



