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فن

بسبب عرض ملابس داخلية .. هند القحطاني مطلوبة فى السعودية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:49 م
هند القحطانى
هند القحطانى
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أحمد إبراهيم
تصدرت الفنانة هند القحطاني تريند بحث جوجل السعودية وذلك بعد الهجوم عليها بسبب مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تظهر فيه بملابس قميص نوم وتعرض من خلاله بعض الملابس الداخلية للمرأة. 

وقد تسبب هذا الأمر فى شن هجوم شرس على هند القحطاني واعتبر متابعوها على انستجرام ان ما فعلته مخالف للعادات والتقاليد العربية وليس هناك مبرر له. 


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كما اتهمها البعض بانها ترغب فى اثارة الفتنة والوصول الى التريند وباى وسيلة حتى لو كانت عن طريق مخاطبتها للفتيات وعرضها بعض الملابس الداخلية الجديدة للترويج لها. 


يذكر ان هند القحطاني من النجمات السعوديات اللاتى اثارت الجدل فى الفترة الاخيرة ولديها العديد من التعليقات غير المألوفة على بعض القضايا التى تخص المرأة السعودية. 
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