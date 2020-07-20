بسبب عرض ملابس داخلية .. هند القحطاني مطلوبة فى السعودية





وقد تسبب هذا الأمر فى شن هجوم شرس على هند القحطاني واعتبر متابعوها على انستجرام ان ما فعلته مخالف للعادات والتقاليد العربية وليس هناك مبرر له.









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كما اتهمها البعض بانها ترغب فى اثارة الفتنة والوصول الى التريند وباى وسيلة حتى لو كانت عن طريق مخاطبتها للفتيات وعرضها بعض الملابس الداخلية الجديدة للترويج لها.









يذكر ان هند القحطاني من النجمات السعوديات اللاتى اثارت الجدل فى الفترة الاخيرة ولديها العديد من التعليقات غير المألوفة على بعض القضايا التى تخص المرأة السعودية.