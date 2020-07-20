بعد التتويج بالليجا.. هل يستطيع ريال مدريد الإطاحة بـ مانشستر سيتي؟





من خلاله، يريد رجال الفرنسي "زيدان" الانتصار على الفريق الانجليزي، لبسط نفوذهم مرة اخرى على القارة الاوربية، في وجود عدة عوامل سنذكرها، تؤهلهم لإقصاء الفريق الانجليزي في عقر داره.









التتويج المحلي ودفعة معنوية جيدة





الفريق المدريدي يواجه السيتي وهو منتشي بالتتويج "المحلي" بلقب الليجا الاسبانية مؤخرًا، مما يضع الفريق المدريدي في اللقاء بدفعة معنوية تساعده على تخطي الفريق الانجليزي.







لاعبو المرينجي في قمة مستواهم الفني





فالمستوى الرائع الذي ظهر به الفريق المدريدي، بعد استئناف النشاط الرياضي مرة اخرى، وظهور مدى التجانس والتفاهم بين اللاعبين، ووصولهم الى افضل احوالهم الفنية، مؤشرًا جيدًا لعودة الفريق المدريد لمستواه المعهود، امام الفريق الانجليزي.





بطل الأبطال في أسوأ أحواله لا يعرف المستحيل





من لا يعرف ريال مدريد في الأبطال فهو لا يعرف البطل، الذي توج بالبطولة الاغلى اوروبيًا ثلاثة مواسم متتالية مؤخرًا، فهو البطل التاريخي لدوري الأبطال بـ13 تتويجا، فالفريق المدريدي واجه من قبل تحدي اقوى واشد من هذا اللقاء، واستطاع ان يتخطاها بخبرته، فهو دائمًا فريق لا يعرف المستحيل.











ريال مدريد يستعد لمواجهة السيتي بكامل أسلحته





بعد موسم طويل ظل يعاني فيه الفريق المدريدي من كثرة الاصابات، لأول مره تخلو عيادة مدريد من الاصابات، ليلعب الفريق المدريدي كاملًا العدد، امام الفريق الانجليزي، مما يتيح للمدير الفرنسي اختيار التشكيلة الامثل، إضافة الي قديم حلول كثيرة خلال اللقاء.









الخصم الانجليزي مستواه ليس كالمعتاد





على الجانب الاخر، من ضمن النقاط التي قد ترجع كفة ريال مدريد للصعود لدور ال8، هو انخفاض مستوى الاداء للفريق الانجليزي مؤخرًا، بتحقيقه نتائج سلبية في بطولة الدوري، إضافة الى الخروج من كأس امام فريق "ارسنال" لتزداد جروح فريق السيتي قبل المواجهة المنتظرة.









يذكر ان لقاء الذهاب الذي اقيم في مدريد قد انتهى بفوز الفريق الانجليزي بهدفين مقابل هدف، ومن المقرر ان يلعب لقاء العودة يوم الــ7 من اغسطس القادم.









فهل يستغل الفريق المدريدي نشوة التتويج بالليجا، ومستواه الرائع ويطيح بالسيتي "المتذبذب" ام يكون للأخير رأي آخر في اهم لقاءات دور الـ8 من دوري ابطال اوروبا.