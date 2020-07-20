من الألف للياء.. طريقة عمل الممبار قبل عيد الأضحى

الممبار هو إحدى أكلات التي تحضرها ربة المنزل لتناولها في عيد الأضحى، ولذلك نقدم لكِ اليوم طريقة عمل الممبار:
المقادير:
1/2 كيلو ممبار
2 ملعقة كبيرة خل
للحشو :
2 ملعقة كبيرة زيت
3 بصل مفروم ناعم
2 فص ثوم مفروم ناعم
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم (معجون)
1 ملعقة كمون مطحون صغيرة
1 ملعقة كزبرة مطحونة صغيرة
1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
1/2 ملعقة صغيرة شطة ناعمة (اختياري)
ملح و فلفل
1/2 كوب بقدونس مفروم
1/2 كوب كزبرة خضراء مفرومة
1/2 كوب شبت مفروم
2 كوب أرز مصري مغسول
لسلق الممبار :
2 كوب عصير طماطم
3 ورق غار (لاورا)
2 قرنفل صحيح
2 حبهان (هيل) صحيح
4 معلقة كبيرة سمن وزيت للقلى
طريقة التحضير :
– تُقطع الفوارغ إلي قطع متساوية بطول 15 سنتيمترًا تقريبًا.
– تُقلب تحت الماء حتى يُصبح الجزء الداخلي هو الخارجي.
– تُنقع الفوارغ في ماء و2 ملعقة كبيرة من الملح لمدة 10 دقائق ثم تُشطف.
– يُُكحت بالسكين إلى الخارج من جميع الجهات حتى تصبح نظيفة تماما .
– تُنقع مرة أخري في ماء وخل لمدة 10 دقائق ثم تُنظف مرة أخرى بنفس الطريقة السابقة.
– تُخلط مكونات الحشو في وعاء عميق مع تتبيلها جيدًا وتقليبها حتى تتداخل كل المكونات.
– تُحشى الفوارغ بالحشو وتربط بالخيط من الأطراف مع مراعاة ترك الجوانب فارغة وعدم ملؤها تمامًا.
– يُوضع ماء مع عصير الطماطم في وعاء على نار متوسطة ويُتبل بالملح والفلفل وورق الغار والقرنفل والحبهان (الهيل).
– يُترك الماء حتى يبدأ في الغليان وتُضاف الفوارغ المحشية حتى تبدأ في الغليان مرة أخرى ثم تُخفف الحرارة و يُترك لمدة 45 دقيقة حتى تمام النضج.
– يُرفع الممبار من الماء ويُترك جانبا” مع تجفيفه قليلًا.
– يُسخن الزيت والسمن في مقلاة على نار متوسطة و تُحمر قطع الممبار حتى تأخذ اللون الذهبي من كل الجهات ثم تُرفع على منشفة ورقية .
– يُزال الخيط ويُقطع الممبار ويقدم ساخنا,,وبالصحة والهنا,,,,
ملحوظة :
يُمكن حشو جزء أطول ولكن يُراعى عدم ملئها تمامًا بالحشو حتى لا تفتح عند التسوية عندما يتشرب الأرز من السائل ويتضاعف حجمه.