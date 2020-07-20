من الألف للياء.. طريقة عمل الممبار قبل عيد الأضحى

الممبار هو إحدى أكلات التي تحضرها ربة المنزل لتناولها في عيد الأضحى، ولذلك نقدم لكِ اليوم طريقة عمل الممبار:





المقادير:





1/2 كيلو ممبار

2 ملعقة كبيرة خل





للحشو :





2 ملعقة كبيرة زيت

3 بصل مفروم ناعم

2 فص ثوم مفروم ناعم

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم (معجون)

1 ملعقة كمون مطحون صغيرة

1 ملعقة كزبرة مطحونة صغيرة

1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1/2 ملعقة صغيرة شطة ناعمة (اختياري)

ملح و فلفل

1/2 كوب بقدونس مفروم

1/2 كوب كزبرة خضراء مفرومة

1/2 كوب شبت مفروم

2 كوب أرز مصري مغسول





لسلق الممبار :





2 كوب عصير طماطم

3 ورق غار (لاورا)

2 قرنفل صحيح

2 حبهان (هيل) صحيح

4 معلقة كبيرة سمن وزيت للقلى





طريقة التحضير :





– تُقطع الفوارغ إلي قطع متساوية بطول 15 سنتيمترًا تقريبًا.

– تُقلب تحت الماء حتى يُصبح الجزء الداخلي هو الخارجي.

– تُنقع الفوارغ في ماء و2 ملعقة كبيرة من الملح لمدة 10 دقائق ثم تُشطف.

– يُُكحت بالسكين إلى الخارج من جميع الجهات حتى تصبح نظيفة تماما .

– تُنقع مرة أخري في ماء وخل لمدة 10 دقائق ثم تُنظف مرة أخرى بنفس الطريقة السابقة.

– تُخلط مكونات الحشو في وعاء عميق مع تتبيلها جيدًا وتقليبها حتى تتداخل كل المكونات.

– تُحشى الفوارغ بالحشو وتربط بالخيط من الأطراف مع مراعاة ترك الجوانب فارغة وعدم ملؤها تمامًا.

– يُوضع ماء مع عصير الطماطم في وعاء على نار متوسطة ويُتبل بالملح والفلفل وورق الغار والقرنفل والحبهان (الهيل).

– يُترك الماء حتى يبدأ في الغليان وتُضاف الفوارغ المحشية حتى تبدأ في الغليان مرة أخرى ثم تُخفف الحرارة و يُترك لمدة 45 دقيقة حتى تمام النضج.

– يُرفع الممبار من الماء ويُترك جانبا” مع تجفيفه قليلًا.

– يُسخن الزيت والسمن في مقلاة على نار متوسطة و تُحمر قطع الممبار حتى تأخذ اللون الذهبي من كل الجهات ثم تُرفع على منشفة ورقية .

– يُزال الخيط ويُقطع الممبار ويقدم ساخنا,,وبالصحة والهنا,,,,





ملحوظة :





يُمكن حشو جزء أطول ولكن يُراعى عدم ملئها تمامًا بالحشو حتى لا تفتح عند التسوية عندما يتشرب الأرز من السائل ويتضاعف حجمه.