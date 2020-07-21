فيديوجراف.. القصة الكاملة لاتهام يارا نعوم بالتنمر على خادمة

أنا موجود في الغردقة، وكنت في رحلة صيد في ذلك اليوم الذي تم ترديد هذه الشائعات، لكن أنا من عائلة بسيطة جدًا جدًا جدًا من الشرقية، وزوجتي لا يصدر منها هذا الخطأ مطلقًا وتتعامل مع الناس بكل احترام، لا تنمر ولا عنصرية".

وأوضح عماد متعب زوج يارا نعوم، تفاصيل الواقعة مدافعا عن زوجته، وقال: "