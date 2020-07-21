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فيديو جراف

فيديوجراف.. القصة الكاملة لاتهام يارا نعوم بالتنمر على خادمة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:41 م
يارا نعومي
يارا نعومي
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منار شعبان
حالة من الجدل تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي منذ الأمس بسبب يارا نعوم زوجة الكابتن عماد متعب، بعد أن ترددت شائعات بتنمر يارا نعوم على إحدى المربيات التي تعمل لدى أسرة متواجدة بنفس الفندق الذي تقضي فيه يارا أجازة الصيف.

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وأوضح عماد متعب زوج يارا نعوم، تفاصيل الواقعة مدافعا عن زوجته، وقال: "أنا موجود في الغردقة، وكنت في رحلة صيد في ذلك اليوم الذي تم ترديد هذه الشائعات، لكن أنا من عائلة بسيطة جدًا جدًا جدًا من الشرقية، وزوجتي لا يصدر منها هذا الخطأ مطلقًا وتتعامل مع الناس بكل احترام، لا تنمر ولا عنصرية".

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول الواقعة من خلال الفيديوجراف التالي:
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