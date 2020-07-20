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مرأة

من المطبخ الهندي.. طريقة عمل دجاج بالزنجبيل والفول السوداني

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تحتاج العديد من النساء إلى تجديد سفرة مطبخهم لسعادة أطفالهم وأزواجهم ولا غنى عن الدجاج على السفر واليكم طريقة عمل دجاج بالزنجبيل والفول السوداني .

مقادير عمل دجاج بالزنجبيل والفول السوداني

زنجبيل
200 جرام دجاج
2 ملعقة كبيرة فول
ملعقة كبيرة صويا صوص
نصف كوب معجون كاري
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
3 اكواب مرق دجاج
ملعقة كبيرة بهارات دجاج
2 ملعقة كبيرة تمر هندي
ملعقة كبيرة سكر

طريقة تحضير دجاج بالزنجبيل و الفول السوداني
- تُضاف مكعبات الدجاج إلى وعاء مع الزنجبيل الطازج والفول السوداني وصلصة الصويا ومعجون الكاري ومسحوق الكاري وتقلب المكونات جيِّدًا.

- يُسخن الزيت في مقلاة عميقة تقلى مكعبات الدجاج على نار هادئة إلى أن تخرج عصارة الدجاج مع التقليب، ثميصب مرق الدجاج، حتَّى يغمر المزيج، فتنثر بهارات الدجاج.

- يضاف معجون التمر الهندي إلى محتويات المقلاة والسكّر، مع التقليب وذلك على نار هادئة.

- يزين بالكزبرة وأوراق الليمون الزنجبيل الطازج والفول السوداني.

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