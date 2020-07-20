من المطبخ الهندي.. طريقة عمل دجاج بالزنجبيل والفول السوداني

تحتاج العديد من النساء إلى تجديد سفرة مطبخهم لسعادة أطفالهم وأزواجهم ولا غنى عن الدجاج على السفر واليكم طريقة عمل دجاج بالزنجبيل والفول السوداني .
مقادير عمل دجاج بالزنجبيل والفول السوداني
زنجبيل
200 جرام دجاج
2 ملعقة كبيرة فول
ملعقة كبيرة صويا صوص
نصف كوب معجون كاري
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
3 اكواب مرق دجاج
ملعقة كبيرة بهارات دجاج
2 ملعقة كبيرة تمر هندي
ملعقة كبيرة سكر
طريقة تحضير دجاج بالزنجبيل و الفول السوداني
- تُضاف مكعبات الدجاج إلى وعاء مع الزنجبيل الطازج والفول السوداني وصلصة الصويا ومعجون الكاري ومسحوق الكاري وتقلب المكونات جيِّدًا.
- يُسخن الزيت في مقلاة عميقة تقلى مكعبات الدجاج على نار هادئة إلى أن تخرج عصارة الدجاج مع التقليب، ثميصب مرق الدجاج، حتَّى يغمر المزيج، فتنثر بهارات الدجاج.
- يضاف معجون التمر الهندي إلى محتويات المقلاة والسكّر، مع التقليب وذلك على نار هادئة.
- يزين بالكزبرة وأوراق الليمون الزنجبيل الطازج والفول السوداني.
مقادير عمل دجاج بالزنجبيل والفول السوداني
زنجبيل
200 جرام دجاج
2 ملعقة كبيرة فول
ملعقة كبيرة صويا صوص
نصف كوب معجون كاري
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
3 اكواب مرق دجاج
ملعقة كبيرة بهارات دجاج
2 ملعقة كبيرة تمر هندي
ملعقة كبيرة سكر
طريقة تحضير دجاج بالزنجبيل و الفول السوداني
- تُضاف مكعبات الدجاج إلى وعاء مع الزنجبيل الطازج والفول السوداني وصلصة الصويا ومعجون الكاري ومسحوق الكاري وتقلب المكونات جيِّدًا.
- يُسخن الزيت في مقلاة عميقة تقلى مكعبات الدجاج على نار هادئة إلى أن تخرج عصارة الدجاج مع التقليب، ثميصب مرق الدجاج، حتَّى يغمر المزيج، فتنثر بهارات الدجاج.
- يضاف معجون التمر الهندي إلى محتويات المقلاة والسكّر، مع التقليب وذلك على نار هادئة.
- يزين بالكزبرة وأوراق الليمون الزنجبيل الطازج والفول السوداني.