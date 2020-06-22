طريقة عمل دجاج مشوي بدبس التمر.. فيديو

الدجاج المشوي من الأكلات والوصفات الصحية التى يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك بطرق متعددة، لذا نقدم لكم طريقة عمل دجاج مشوي بدبس التمر من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.
مقادير دجاج مشوي بدبس التمر
1 دجاجة مفتوحة فراشة
-للتتبيلة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
2 ملعقة صغيرة سماق
2 ملعقة كبيرة زعتر
بشر ليمون
ملعقة صغيرة ملح فلفل أسود
اقرأ أيضا:
-صوص دجاج مشوي بدبس التمر
ربع كوب دبس تمر
ربع كوب عصير ليمون
ملعقة كبيرة عسل أبيض
ملعقة كبيرة زيت زيتون
-للتقديم
كزبرة مفرومة
حلقات ليمون
أرز أبيض
طريقة تحضير دجاج مشوي بدبس التمر
-ضعى زيت الزيتون مع الثوم والسماق والزعتر وبشر الليمون والملح والفلفل يتبل الدجاج بها
-ثم تشوح على الجهتين في طاسة على النار
-تغطى بورق زبدة وورق فويل وتترك على النار حتى تمام الطهي
-في هذه الأثناء تخلط جميع مكونات الصوص
-تقدم الدجاجة المشوية ساخنة مع الصوص