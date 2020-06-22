طريقة عمل دجاج مشوي بدبس التمر.. فيديو

مقادير دجاج مشوي بدبس التمر





1 دجاجة مفتوحة فراشة





-للتتبيلة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

2 ملعقة صغيرة سماق

2 ملعقة كبيرة زعتر

بشر ليمون

ملعقة صغيرة ملح فلفل أسود





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-صوص دجاج مشوي بدبس التمر

ربع كوب دبس تمر

ربع كوب عصير ليمون

ملعقة كبيرة عسل أبيض

ملعقة كبيرة زيت زيتون





-للتقديم

كزبرة مفرومة

حلقات ليمون

أرز أبيض





طريقة تحضير دجاج مشوي بدبس التمر





-ضعى زيت الزيتون مع الثوم والسماق والزعتر وبشر الليمون والملح والفلفل يتبل الدجاج بها

-ثم تشوح على الجهتين في طاسة على النار

-تغطى بورق زبدة وورق فويل وتترك على النار حتى تمام الطهي

-في هذه الأثناء تخلط جميع مكونات الصوص