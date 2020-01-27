هنتغدى إيه النهاردة.. دجاج مشوي بالطماطم مع أرز بالكاري و الخضار

تعد وجبة الغداء من الوجبات التى تحرص بها ربات المنزل على التغيير بشكل دائم بها، حيث تحتاج أجسام الأطفال للتنويع في الأكلات خاصة في سن صغير لاستكمال النمو و تقوية العظام لذا يحتاج جسم الطفل للمزيد من الأكلات والأطباق الصحية الشهية، وكذلك الكبار أيضًا، لتجديد السفرة وكسر روتين الطعام التقليدي اليومي، لذلك نقدم لك طريقة عمل صينية دجاج مشوية بالطماطم مع أرز بالكاري و الخضار .







أولًا دجاج مشوي بالطماطم

مدة التحضير : ساعة

الكمية : يكفي لـ 4 أفراد





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مكونات دجاج مشوي بالطماطم :





دجاج مقطعة 8 قطع

كوب عصير طماطم

3 ثمرات طماطم مقطعة مكعبات

ثمرة بصل

ثمرة فلفل أخضر

نصف كوب زيتون أسود

ملعقتين زيت

ملح وفلفل وبهارات





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طريقة عمل دجاج مشوي بالطماطم :

في وعاء اخلطي عصير الطماطم مع البصل المفروم والبهارات

في وعاء الفرن ضعي الزيت ثم ضعي قطع الدجاج

اسكبي خليط الطماطم على قطع الدجاج

ضعي الفلفل الملون مع الطماطم والزيتون حول الدجاج

غلفي الطبق بورق الألومنيوم وأدخليه الفرن لمدة ساعة حتى تنضج قطع الدجاج ثم قدميه طازجًا.





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ثانيًا أرز بالكاري والخضار :

مدة التحضير : 30 دقيقة

الكمية : يكفي لـ 4 أفراد









كوب ونصف أرز بسمتي

2 ثمرة جزر

كوب بسلة

ثمرة بطاطس

ثمرة بصل

2 ملعقة بودرة كاري

نصف ملعقة كمون

ملعقة كزبرة جافة

نصف ملعقة بابريكا

مكعب مرق دجاج أو خضار

ملح و فلفل أسود

ملعقة صغيرة زنجبيل

ثوم مهروس





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في وعاء على النار ضعي السمن ثم الزنجيبل والثوم وقلبي

ضيفي البصل المفروم و استمري في تقليب الخلي

ضيعفي الجزر المبشور و قطع البطاطس وقلبيهم مع البصل

أضيفي الأرز بعد أن تم غسله وتصفيته