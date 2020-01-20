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مرأة

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل صوص البيتزا في البيت

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:01 ص
طريقة عمل صوص البيتزا
طريقة عمل صوص البيتزا
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رشا عوني
طريقة عمل البيتزا في المنزل من أكثر الوصفات التي تبحث عنها النساء لتقديمها بشكل صحي و مضمون في المنزل بدلا من شراؤها جاهزة .

ويعتبر صوص البيتزا من أهم التفاصيل التي تعطي البيتزا مذاق مختلف وشهي مثلما تقدمها المطاعم الشهيرة، لذا نقدم لك طريقة عمل صوص البيتزا في المنزل بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها على قد الإيد:


مكونات صوص البيتزا:

٤ثمرات طماطم
نصف عصير ليمونة
ملعقة ثوم بودر
ربع ملعقة زعتر مجفف
ربع ملعقة ريحان
ربع ملعقة فلفل اسود
ربع ملعقة ملح

طريقة عمل صوص البيتزا في المنزل:

اضربي الطماطم في الخلاط واسكبيها في وعاء على النار وضيفي كل البهارات السابقة ثم عصير الليمون واتركيها تغلي على نار هادئة لمدة ربع ساعة ثم أطفئي النار واتركيها تبرد قليلا.

وعند عمل البيتزا ، بعد فرد العجينة، قومي بوضع طبقة من صوص البيتزا اولا ثم رشي عليها الجبن الموتزاريلا ثم ضيفي الحشو مع الخضروات ثم ضعي طبقة أخرى من الموتزاريلا على السطح .
أحلى من المطاعم.. طريقة عمل صوص البيتزا في البيت
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