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فيديوجراف.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية وغير السكنية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:30 م
قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم
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منار شعبان
كشف النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، عن مشروع قانون الإيجار القديم والذي سيقدمه للمجلس خلال الفترة القادمة لما له من أهمية كبيرة فى إزالة الاحتقان الموجود بين المالك والمستأجر بسبب قلة القيمة الإيجارية التى يحصل عليها المالك من المستأجر.


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وأكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن هذا المشروع يناقش الإجراءات التي ستطبق على الوحدات السكنية والوحدات غير السكنية، والوقوف على جميع الأمور التي تسهل تطبيق القانون.


ونستعرض المزيد من التفاصيل حول نص المشروع المقترح عن الإيجار القديم من خلال الفيديوجراف التالي.

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