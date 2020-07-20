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سيارات

أشهر 3 سيارات في الهند

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:33 م
أشهر ٣ سيارات في
أشهر ٣ سيارات في الهند
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منة الله عبد الحميد
تتميز الهند بأجوائها المميزة واعتمادها على الفيل كوسيلة مواصلات رئيسية، ولكن في ظل التطور الذي نشهده الآن أثبتت الهند جدارة في كل الأصعدة سواء سيارات ومحركات وقطع الغيار مما جعلها من أمهر الدول وأكفائها. 

لذلك يرصد موقع صدى البلد الإخباري أبرز السيارات الهندية .. تعرف عليها.

REVA I 

تعد تلك السيارة هي كلمة السر للدخول إلى عالم السيارات في الهند، حيث تم تصنيعها وتصميمها هناك وأثبتت جدارة وكفاءة وكانت لافتة للنظر إلى حد كبير وخطفت الأنظار حينما ثبتت أقدامها في الأسواق العالمية.





سيارة DC افانتي 



تتميز هذه السيارة بأنها مزودة بمحرك سعته 2.0 لتر وقوة 248 حصانًا ودوران 350نيوتن/متر، وكانت سيارة افانتي من أوائل السيارات الرياضية الهندية على الإطلاق. 





ماهيندرا سكوربيو 



ظهرت أولى سيارات ماهيندرا سكوربيو، وشارك في الإشراف عليها العديد من المهندسين من اليابان والنمسا، فضلًا عن سيارة تاتا نانو التي لم تحقق نجاحًا كبيرًا في الهند بالرغم من سعرها الزهيد وتوفير طرق الأمن والأمان للسائقين.
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