أشهر 3 سيارات في الهند

تتميز الهند بأجوائها المميزة واعتمادها على الفيل كوسيلة مواصلات رئيسية، ولكن في ظل التطور الذي نشهده الآن أثبتت الهند جدارة في كل الأصعدة سواء سيارات ومحركات وقطع الغيار مما جعلها من أمهر الدول وأكفائها.





لذلك يرصد موقع صدى البلد الإخباري أبرز السيارات الهندية .. تعرف عليها.





REVA I





تعد تلك السيارة هي كلمة السر للدخول إلى عالم السيارات في الهند، حيث تم تصنيعها وتصميمها هناك وأثبتت جدارة وكفاءة وكانت لافتة للنظر إلى حد كبير وخطفت الأنظار حينما ثبتت أقدامها في الأسواق العالمية.





















سيارة DC افانتي













تتميز هذه السيارة بأنها مزودة بمحرك سعته 2.0 لتر وقوة 248 حصانًا ودوران 350نيوتن/متر، وكانت سيارة افانتي من أوائل السيارات الرياضية الهندية على الإطلاق.





















ماهيندرا سكوربيو











