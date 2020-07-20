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رياضة

بعد تدعيم تشيلسي مراكزه الهجومية.. أتليتكو مدريد يطلب رقما ضخما لبيع حارس مرماه للبلوز

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:31 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يسعى المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي فرانك لامبارد لتدعيم المراكز الخلفية بالفريق، من خلال ضم حارس مرمى جديد ومدافع أو اثنين، وذلك خلال الميركاتو الصيفي لتدعيم صفوفه بشكل مميز وقوى استعدادا للموسم المقبل.

ووضع تشيلسي أنظاره على حارس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يان أوبلاك، على ضوء اهتمام نادي فالنسيا بحارس تشيلسي كيبا أريزابالاجا للحصول على توقيعه خلال الصيف.

وأشارت مصادر مقربة من الروخيبلانكوس إلى أن النادي المدريدي ليس لديه نية للتفريط في أوبلاك، بمقابل أقل من 120 مليون يورو، وفقا للشرط الجزائي في عقد الحارس السلوفيني.

ووضع أتلتيكو شروطا تعجيزية، في ظل رغبة المدرب دييجو سيميوني في المحافظة على حارسه المميز، والذي يعتبر بين الأفضل على الصعيد العالمي.

وكان البلوز حسم بالفعل التعاقد مع صانع الألعاب المغربي حكيم زياش من أياكس أمستردام الهولندي، بالإضافة للمهاجم تيمو فيرنر من لايبزيج الألماني.

وتحدثت التقارير الصحفية عن توصل النادي اللندني لاتفاق من أجل ضم صانع ألعاب باير ليفركوزن كاي هافيرتز مقابل 80 مليون يورو، بعد التفوق على منافسة من ريال مدريد.

وسيكون تشيلسي بذلك أتم تدعيم المراكز الهجومية بصورة مثالية، في ظل رحيل ويليان وبيدرو رودريجيز بعد نهاية عقودهما في آخر الموسم.
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