بعد تدعيم تشيلسي مراكزه الهجومية.. أتليتكو مدريد يطلب رقما ضخما لبيع حارس مرماه للبلوز

يسعى المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي فرانك لامبارد لتدعيم المراكز الخلفية بالفريق، من خلال ضم حارس مرمى جديد ومدافع أو اثنين، وذلك خلال الميركاتو الصيفي لتدعيم صفوفه بشكل مميز وقوى استعدادا للموسم المقبل.





كيبا أريزابالاجا للحصول على توقيعه خلال الصيف . ووضع تشيلسي أنظاره على حارس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يان أوبلاك، على ضوء اهتمام نادي فالنسيا بحارس تشيلسي





وأشارت مصادر مقربة من الروخيبلانكوس إلى أن النادي المدريدي ليس لديه نية للتفريط في أوبلاك، بمقابل أقل من 120 مليون يورو، وفقا للشرط الجزائي في عقد الحارس السلوفيني.





ووضع أتلتيكو شروطا تعجيزية، في ظل رغبة المدرب دييجو سيميوني في المحافظة على حارسه المميز، والذي يعتبر بين الأفضل على الصعيد العالمي.