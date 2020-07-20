السجن 6 سنوات لنجل وزير الدفاع الجزائري الأسبق بتهمة الفساد المالي

قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الاثنين، بالسجن 6 سنوات وغرامة مالية تبلغ مليوني دينار جزائري (الدولار يساوي نحو 126 دينارًا) بحق لطفي نزار نجل وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، وزوجته مع إصدار أمر دولي بالقبض عليهما.



وأدانت المحكمة المتهمين بغسيل الأموال وإخفاء أصل العائدات الإجرامية وتحويلها بطريقة غير شرعية والتزوير واستعمال مستندات مزورة، وجنحة الحصول على وثائق تصدرها الإدارات العمومية بتقديم إقرارات كاذبة وإساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق قوانين والتنظيمات لغرض الحصول على منافع غير مستحق.