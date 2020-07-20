AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الأوقاف باكيا: مستعد للوقوف في الصفوف الأولى دفاعا عن مصر

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:06 م
وزير الاوقاف
وزير الاوقاف
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن موقف الرئيس السيسي البطولي سوف يسجله التاريخ في القضية الليبية، مقدما التحية إلى مجلس النواب الذي لم يخذل المصريين في قرار الدفاع عن ليبيا. 

كما قدم خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، التحية إلى الإعلاميين الشرفاء والإعلامي أحمد موسى لموقفه الثابت تجاه الوطن؛ مرددا: «جيش مصر رشيد يحمي ولا يغزو ولكنه نار تحرق المعتدين .. ومصر حائط الصد لإفساد مخططات تقسيم المنطقة».

وأضاف جمعة باكيا: «مستعدون أن نكون في الصفوف الأمامية دفاعا عن الوطن»؛ موضحا أن الدولة المصرية تواجه تحديات خطيرة من الخونة والعملاء .

وتابع جمعة: « لا  يجوز أن ننشغل بقضايا شخصية في الوقت الحالي؛ خاصة أننا في مواجهة حقيقية»؛ لافتا انه لابد من أبعاد المشكلات الشخصية للوقوف بجوز مصر والجيش المصري. 

واستطرد جمعة: «نحن في صف واحد ومتوحدين خلف الدولة المصرية». 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أرملة الشهيد أحمد الشبراوي: مسلسل الاختيار هدم المخطط التآمري ضد مصر.. فيديو

وزير الأوقاف: أطباء مصر الشرفاء يسطرون ملحمة وطنية

وزير الأوقاف: تشويه الرموز الوطنية صناعة شيطانية أدواتها الخونة والعملاء والجماعات الإرهابية

أعداء وخونة | أحمد موسى: حملات الإخوان على السوشيال ميديا غير مؤثرة فى مصر

وزير الأوقاف: مرت على مصر أزمان لم يوجد فيها جائع ولا محروم

وزير الأوقاف: لا مجال للحياد في قضايا الوطن وقت الشدائد

ترشيحاتنا

سر امتناع الخطيب| مصر تقلب الطاولة داخل الاتحاد الأفريقي وتنقذ مسيرة الأهلي والزمالك.. تفاصيل يوم ساخن في الكاف

ستاندرد آند بورز: ديون حكومات الخليج ستصل إلى رقم قياسي هذا العام

بعد تعديل نظام دوري أبطال أفريقيا.. مصطفى يونس: الرياضة بقت فلوس

الصحة العالمية: فيروس إيبولا خرج عن السيطرة

أخبار الرياضة| إنبي يعمق جراح الأهلي.. بلاغ رسمي من شوبير ضد لاعب الزمالك.. مواعيد نصف نهائي أبطال إفريقيا.. إلغاء جائزة الكرة الذهبية

تفاصيل جديدة.. لغز خطف جواهرجي الدرب الأحمر.. ثراء المجني عليه كلمة السر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بروتون تطرح تخفيضا جديدا على سيارتها proton saga.. صور

في 5 حالات .. متى يجب استئصال المرارة؟

لمواجهة الزمالك.. بيراميدز يبدأ معسكره في الإسكندرية