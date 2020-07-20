وزير الأوقاف باكيا: مستعد للوقوف في الصفوف الأولى دفاعا عن مصر

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن موقف الرئيس السيسي البطولي سوف يسجله التاريخ في القضية الليبية، مقدما التحية إلى مجلس النواب الذي لم يخذل المصريين في قرار الدفاع عن ليبيا.





كما قدم خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، التحية إلى الإعلاميين الشرفاء والإعلامي أحمد موسى لموقفه الثابت تجاه الوطن؛ مرددا: «جيش مصر رشيد يحمي ولا يغزو ولكنه نار تحرق المعتدين .. ومصر حائط الصد لإفساد مخططات تقسيم المنطقة».





وأضاف جمعة باكيا: «مستعدون أن نكون في الصفوف الأمامية دفاعا عن الوطن»؛ موضحا أن الدولة المصرية تواجه تحديات خطيرة من الخونة والعملاء .





وتابع جمعة: « لا يجوز أن ننشغل بقضايا شخصية في الوقت الحالي؛ خاصة أننا في مواجهة حقيقية»؛ لافتا انه لابد من أبعاد المشكلات الشخصية للوقوف بجوز مصر والجيش المصري.





واستطرد جمعة: «نحن في صف واحد ومتوحدين خلف الدولة المصرية».



