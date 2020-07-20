رئيس أسد.. السيسي يتصدر تويتر عقب تفويض البرلمان بإرسال قوات خارج الحدود

تصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب إعلان موافقة البرلمان إرسال قوات من الجيش خارج الحدود لحفظ الأمن القومي.









ووافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.









وتفاعل عدد كبير من رواد تويتر على الهاشتاج وجاءت تعليقات رواد تويتر كالاتى:





تعيش لنا ياسند مصر ومعليّ قيمتها





موقف حلو جدا من رئيس اسد





الله يحفظك لنا يا ريسنا





احنا معاك وفي ضهرك وهنفضل نساندك يا حامي مصر

















وحضر الجلسة التاريخية وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.





وخلال الجلسة تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الاحد برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الامينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.





وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها او التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من اي خطر او تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.