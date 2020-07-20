نقف خلف السيسي.. محمد أبو العينين: ثورة 30 يونيو كانت موجعة لمحور الشر

قال البرلماني محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، إن الجلسة السرية التي عُقدت اليوم، الإثنين، في مجلس النواب، كانت تدل على التقدير الجارف للقوات المسلحة والقيادة المصرية؛ مؤكدًا «نحن نقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي».





وأضاف "أبو العينين"، في تصريحات متلفزة ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أنه سوف يتحدث بعيدا عن الجلسة لأنها سرية؛ قائلا «القوات المسلحة تستجيب لمن استنصره من الشعب الليبي والبرلمان الليبي والشعب الليبي».





وأكد النائب ، أن مصر هي الشقيقة الكبرى لنجدة كل بلد عربية؛ منوهًا بأن الشعب كله متحمس للوقوف خلف القيادة السياسية، ولن نسكت أبدًا على سلب الشعب الليبي ثرواته.





ونوه أبو العينين، بأن ثورة 30 يوينو كانت موجعة لمحور الشر الذين يحاولون السيطرة على ليبيا، وتكوين الشرق الأوسط الجديد، لافتا إلى أن المطامع سوف تنهزم لأن مصر قادرة على هدم الإرهاب.





وتابع أبو العينين «الشعب المصري عمره ما ينهزم.. وما حدث في المجلس هو رسالة إلى العالم كله.. وتصريحات الرئيس دائما تجاه الدول العربية تحت مسافة السكة».





واستطرد «العالم كله به هزة وهي أن مصر بها قيادة عسكرية قوية وهي عدم تخطي الخط الأحمر»؛ موجها رسالة إلى العالم العربي: «طول ما في ضعف في الدول العربي هنكون في مطمع وقوتنا في وحدتنا ولازم نفكر في الجيش العربي لحمايتنا».



