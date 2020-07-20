الأوقاف تصرف مكافأة لمديرتي دمياط والدقهلية لجهودهما في بيع صكوك الأضاحي

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إنه تم تمييز المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بنجمة، وسيتم صرف مكافأة قدرها (خمسة آلاف جنيه) حال تحقيقه مائة صك.

مديرية أوقاف دمياط

أعلنت وزارة الأوقاف، عن تمكن مديرية أوقاف دمياط من تحقيق الــ 500 صك الأولى في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف خلال هذا العام 1441هـ، وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها 10 آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف دمياط ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم: "إن المكافأة لا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديرية صورة من إيصالات التوريد بقيمة الـ 500 صك الجديدة في موعد أقصاه الأربعاء 22 / 7 / 2020م مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف".





مديرية أوقاف الدقهلية