AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف تصرف مكافأة لمديرتي دمياط والدقهلية لجهودهما في بيع صكوك الأضاحي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 10:14 م
صكوك الأضاحي
صكوك الأضاحي
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
أعلنت وزارة الأوقاف، عن تجاوز المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مبيعات العام الماضي في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، حيث حقق المجلس حصيلة مبيعات تجاوزت ما تم تحصيله خلال العام السابق 2019 م / 1440هـ.
 
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إنه تم تمييز المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بنجمة، وسيتم صرف مكافأة قدرها (خمسة آلاف جنيه) حال تحقيقه مائة صك.

مديرية أوقاف دمياط
أعلنت وزارة الأوقاف، عن تمكن مديرية أوقاف دمياط من تحقيق الــ 500 صك الأولى في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف خلال هذا العام 1441هـ، وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها 10 آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف دمياط ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة.
 
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم: "إن المكافأة لا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديرية صورة من إيصالات التوريد بقيمة الـ 500 صك الجديدة في موعد أقصاه الأربعاء 22 / 7 / 2020م مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف".

مديرية أوقاف الدقهلية
وتمكنت مديرية أوقاف الدقهلية من تحقيق الــ 500 صك الثانية في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف خلال هذا العام 1441هـ ليرتفع رصيدها إلى (1000) صك حتى تاريخه.

وصرف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مكافأة قدرها ثمانية آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الدقهلية، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة ، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديرية صورة من إيصالات التوريد بقيمة الـ 500 صك الجديدة في موعد أقصاه الأربعاء 22 / 7 / 2020م مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.

 
اقرأ أيضًا: 
ووقع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فى وقت سابق بروتوكول تعاون بين وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية لتوفير 700 طن لحوم أضاحي نحو أربعة آلاف رأس من البقر تقريبًا تم التعاقد عليها حتى الآن لتوزيعها مجانًا على الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد جمعة، أن وزارة الأوقاف لا تألو جهدًا ولا تدخر وسعًا في خدمة هذا المشروع؛ حيث لا يتقاضى أي شخص جنيهًا واحدًا من أموال الصكوك، وأن جميع الجهات الداعمة للمشروع تدعمه للمصلحة الوطنية بداية من وزارة التضامن إلى وزارة التموين وعدد من البنوك الوطنية، مما يؤدي إلى تعظيم عوائد المشروع.

وتابع: أن من مميزات هذا المشروع أنه مشروع متكامل تقوم به وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة التموين ووزارة التضامن والبنوك والمحافظات، وبفضل الله تعالى انعكست ثقة الناس في هذا المشروع من خلال زيادة نسبة الصكوك وشرائها.

وبين أن لهذا المشروع أهدافًا دينية واقتصادية واجتماعية وبيئية، كما أنه يقطع الطريق على الجماعات المتطرفة التي تتاجر بالعمل الاجتماعي، ويعطي أنموذجًا للشفافية في العمل الجماعي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتحقيق 500 صك أضحية.. الأوقاف تقرر صرف مكافأة 20 ألف جنيه للعاملين بمديرية الغربية

20 ألف جنيه مكافأة لـ أوقاف القاهرة في مشروع صكوك الأضاحي

أوقاف بني سويف رابع مديرية تحصِّل 500 صك و20 ألف جنيه مكافأة على جهودها في مشروع صكوك الأضاحي

الأوقاف: مليون و200 ألف جنيه حصيلة مبيعات "صكوك أضاحي" في يوم واحد

أوقاف القاهرة والإسكندرية تحققان الـ 500 صك الثالثة بمشروع الأضاحي وعشرة آلاف جنيه استثنائية لكل منهما

الأوقاف: صرف 10 آلاف جنيه لمديرية أوقاف إسماعيلية لجهودها في صكوك الأضاحي

ترشيحاتنا

ناجي شهود: الصمت الأوروبي والأمريكي تجاه تدخل تركيا في ليبيا مخطط.. فيديو

جاهز أول سبتمبر.. نتائج واعدة من لقاح أكسفورد لعلاج كورونا

بعد 11 يومًا من المأساة .. الآلاف بكفر الشيخ ينتظرون جثمان نور كلش استعدادًا لدفنه

مجلس النواب يوافق على إرسال قوات للخارج لحماية أمن مصر القومي

حريق بجوار مستشفى العجوزة وتفحم ٣ سيارات ملاكي

المغنية الأمريكية المعتزلة نيكي ميناج تنتظر طفلها الأول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

13 علامة تشير لـ جفاف العين.. شاهد

نائب محافظ الإسكندرية تتفقد دار الأطفال المعثور عليهم

جاهز أول سبتمبر.. نتائج واعدة من لقاح أكسفورد لعلاج كورونا