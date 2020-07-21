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تعليم

التعليم: أنواع معينة من الساعات والآلات الحاسبة مسموح بها في لجان الثانوية العامة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:57 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
أكدت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أنه لن يتم السماح اليوم لأي طالب بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة مرتديًا أي نوع من أنواع الساعات الديجيتال (Smart).

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وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نائب وزير التعليم، إنه سيتم السماح لطلاب الثانوية العامة فقط بارتداء الساعات العادية غدا داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2020.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك أنواعا معينة من الآلات الحاسبة، سيكون مسموحًا لطلاب الثانوية العامة "شعبة علمي رياضة" باستخدامها داخل اللجان خلال امتحانات أي مادة تحتاج إلى حسابات رياضية مثل الإحصاء والرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية.

وقالت وزارة التربية والتعليم ، إن أنواع الآلات المسموح باستخدامها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 هي:

1. Fx-100ms

2. Fx-95ms

3. Fx-115ms

4. Fx-570ms

5. Fx-991ms

6. FX-95 ES

7. FX- 100 ES

8. FX- 115 ES

9. FX-570 ES

10. FX-991 ES

جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، 21 يوليو 2020، امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء). 

ويعد اليوم الثلاثاء هو آخر أيام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 ، الذي كان قد بدء رسميا منذ يوم 21 يونيو 2020 .

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020 قد مر بنجاح باهر بدون تسريب لأي من الامتحانات ، مشيرةً إلى أن الدولة قد صرفت مبالغ طائلة لحماية لجان امتحانات الثانوية العامة من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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