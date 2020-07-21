التعليم: أنواع معينة من الساعات والآلات الحاسبة مسموح بها في لجان الثانوية العامة

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نائب وزير التعليم، إنه سيتم السماح لطلاب الثانوية العامة فقط بارتداء الساعات العادية غدا داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2020.

بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة مرتديًا أي نوع من أنواع الساعات الديجيتال (Smart).

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتم السماح اليوم لأي طالب

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتم السماح اليوم لأي طالب بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة مرتديًا أي نوع من أنواع الساعات الديجيتال (Smart).

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك أنواعا معينة من الآلات الحاسبة، سيكون مسموحًا لطلاب الثانوية العامة "شعبة علمي رياضة" باستخدامها داخل اللجان خلال امتحانات أي مادة تحتاج إلى حسابات رياضية مثل الإحصاء والرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية.

جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، 21 يوليو 2020، امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات.





كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء).





ويعد اليوم الثلاثاء هو آخر أيام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 ، الذي كان قد بدء رسميا منذ يوم 21 يونيو 2020 .



