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أخبار البلد

الصحة العالمية تعبّر عن قلقها إزاء تسارع وتيرة وباء كورونا في أفريقيا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:32 ص
ا ش ا
عبّرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء تسارع وتيرة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) في إفريقيا، حتى وإن كانت القارة قد تفادت التفشي الأوسع حتى الآن.
وقال مدير الحالات الصحية الطارئة في المنظمة مايكل راين، خلال مؤتمر صحفي في جنيف وفقًا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين: "أنا قلق جدًا لواقع أننا بدأنا نرى تسارعًا لوتيرة المرض في إفريقيا، وعلينا أن نأخذ جميعًا ذلك بجدية تامة وأن نظهر تضامنًا مع الدول المعنية".
وتعد جنوب إفريقيا خامس دول العالم تأثرا بالفيروس، وتجاوز عدد الإصابات في البلاد 363 ألفا حتى اليوم، توفي منهم أكثر من 5 آلاف.

ويأتي تحذير منظمة الصحة العالمية فيما يتزايد عدد مصابي فيروس كورونا، وسط مخاوف من موجة ثانية من الوباء، لاسيما بعد إعادة فتح الاقتصاد ورفع القيود في عدد من الدول.

وتجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 14 مليونا و741 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 610 آلاف، فيما تماثل 8 ملايين و700 ألف شخص للشفاء.
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