طريقة عمل توست نباتي.. فيديو

يعشق الجميع تناول التوست أطفال وكبار، فهو نوع من انواع الخبز الطري المحبب والفضل، لذلك تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل توست نباتي بمذاق لا يقاوم وشكل يناسب الجميع.

مقادير توست نباتي:

30 جرام دقيق

150 مل لبن صويا



للخطوة الاولى:



7 جرام خميرة

5 جرام سكر

150 مل لبن صويا



للخطوة الثانية:

400 جرام دقيق ابيض

55 جرام سكر بودرة

ملح

3 ملعقة كبيرة لبن صويا

40 جرام زبدة نباتي





للجليز:

نصف ملعقة كبيرة عسل أبيض

ملعقة كبيرة ماء



للتقديم:

مربى

فراولة

طريقة تحضير توست نباتي

* يخلط الدقيق والحليب، ثم يوضع على النار حتى يصبح القوام مثل المهلبية

للخطوة الأولى

* تخلط جميع المكونات معا وتترك حوالي 10 دقائق

للخطوة الثانية

* تخلط جميع المكونات معا في العجان

* يدهن الوجه بالجليز

* يخبز في الفرن حوالي 45 دقيقة

* تترك لتختمر حوالي ساعة

* يشكل على شكل كرات

* ترص كرات الخبز في صينية الإنجلش كيك، ثم تترك لتختمر مرة أخرى