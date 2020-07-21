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منوعات

من الجهاز التنفسي إلى الفم.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:56 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
ما بين السعال والبقع الحمراء على الجلد والحكة إلى بقع أيضًا على اللسان، ما زالت أعراض فيروس كورونا المستجد تتطور وتأخذ أشكالا عديدة، فمؤخرًا توصلت دراسة حديثة إلى أن البقع الفموية في تجويفات الفم، قد تكون عرضًا جديدًا لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" .

ووجد الباحثون أن ثلث مرضى فيروس كورونا المستجد الذين يعانون من طفح جلدي على أذرعهم وأرجلهم؛ يعانون أيضًا من تلك البقع في أفواههم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

وأشار الباحثون إلى أنه عادة ما تظهر هذه البقع الحمراء بعد أسبوعين تقريبًا من إصابة الأشخاص بأعراض شائعة مثل الحمى أو ضيق التنفس.

ويقول فريق مستشفى "رامون إي كاجال" الجامعي في مدريد بإسبانيا، إنه يجب على الأطباء والممرضات فحص تجاويف الفم لمرضى فيروس كورونا المؤكدين أو المشتبه بهم لمعرفة ما إذا كانوا يعانون هذه العلامات أيضًا أم لا.

وفي بداية الوباء سجلت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها 3 أعراض فقط للفيروس على موقعها على الإنترنت، وهي "الحمى والسعال وضيق التنفس".

ومع ذلك، وفي أبريل الماضي، وسعت وكالة "الصحة الفيدرالية" قائمتها لتشمل العديد من علامات العدوى، بما في ذلك "قشعريرة ، اهتزاز متكرر مع قشعريرة ، ألم عضلي ، صداع ، التهاب في الحلق، فقدان جديد للطعم أو الرائحة".

وفي دراسة نُشرت في "JAMA Dermatology "، نظر الفريق إلى 21 مريضًا مصابًا بفيروس كورونا في مستشفى لديهم طفح جلدي من 30 مارس إلى 8 أبريل، فكان 6 مرضى يعانون من الطفح الجلدي ، وهو طفح جلدي يشبه بقع صغيرة تظهر عادة في الأغشية المخاطية ، مثل الفم والأنف والحنجرة.
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